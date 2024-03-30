НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
ЗеленськийОПУВторгнення Росії в УкраїнуПодіїВійнаПолітика

Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 30 березня. ОПУ

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 30 березня заявив про перезавантаження державних інституцій та прокоментував звільнення низки радників президента.

"Цього тижня відбулося кілька замін. І це ще не всі рішення, які підготовлені. Сьогодні є нові укази – щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо Офіс більш функціональним", — сказав Зеленський.

Також під час звернення він згадав про чергові атаки РФ по території України та наголосив, що росіяни наразі націлені на "енергетичне знекровлення України".

"Ми дали всі необхідні сигнали партнерам, всі конкретні запити – кожному, хто володіє потрібними системами ППО, усім, у кого є необхідні ракети. Америка, Європа, інші наші партнери – кожен знає, чого потребуємо, кожен знає, наскільки це важливо саме зараз допомогти нам захиститись від цих ударів, саме в цей час", — додав президент.

30 березня Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України. Також президент звільнив Михайла Радуцького, Сергія Трофімова та Олега Устенка від виконання обов'язків своїх позаштатних радників.

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"
Зеленський
Зеленський звільнив Шефіра та низку позаштатних радників і уповноважених

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Президент України Володимир Зеленський
Ракети ATACAMS потрібні Україні для ударів по аеродромах у Криму — Зеленський
Глава української держави Володимир Зеленський
Зеленський розповів про реакцію США на атаки по російських НПЗ
Глава української держави
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Володимир Зеленський
Зеленський — про затримку допомоги від США: "Через суперечки у Конгресі ми згаяли пів року, більше не можемо"
На початок