Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 30 березня заявив про перезавантаження державних інституцій та прокоментував звільнення низки радників президента.

"Цього тижня відбулося кілька замін. І це ще не всі рішення, які підготовлені. Сьогодні є нові укази – щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо Офіс більш функціональним", — сказав Зеленський.

Також під час звернення він згадав про чергові атаки РФ по території України та наголосив, що росіяни наразі націлені на "енергетичне знекровлення України".

"Ми дали всі необхідні сигнали партнерам, всі конкретні запити – кожному, хто володіє потрібними системами ППО, усім, у кого є необхідні ракети. Америка, Європа, інші наші партнери – кожен знає, чого потребуємо, кожен знає, наскільки це важливо саме зараз допомогти нам захиститись від цих ударів, саме в цей час", — додав президент.

30 березня Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України. Також президент звільнив Михайла Радуцького, Сергія Трофімова та Олега Устенка від виконання обов'язків своїх позаштатних радників.