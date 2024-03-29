Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента

Президент Володимир Зеленський подав декларацію про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2023 рік.

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті глави держави.

Згідно з даними, доходи Зеленського та членів його родини становили 12 мільйонів 423 тисячі 008 гривень, зокрема дохід від продажу ОВДП — 7 мільйонів 455 тисяч 972 гривень.

Доходи родини президента у 2023 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 4 мільйони 967 тисяч 036 гривень.

Дохід сім'ї глави держави у 2023 році порівняно з 2022 роком збільшився у зв'язку з відновленням орендних платежів, пояснили в ОП.

"Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець минулого року зменшився майже на 2 мільйони 800 тисяч гривень. Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося", — додали на сайті.

28 січня 2024 року президент подав декларації за 2021 та 2022 роки.