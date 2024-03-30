Болгарія і Румунія приєднуються до Шенгенської зони — Єврокомісія

Болгарія і Румунія завтра, 31 березня, стануть членами Шенгенської зони. Правила Шенгену застосовуватимуться в цих обох країнах-членах Євросоюзу, зокрема, щодо видачі шенгенських віз, а контроль на внутрішніх повітряних і морських кордонах буде скасовано.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Єврокомісії.

Зазначається, що з грудня минулого року Болгарія і Румунія вжили всіх необхідних заходів для забезпечення безперешкодного застосування Шенгенських правил з 31 березня 2024 року.

"Єврокомісія рішуче вітає це досягнення, яке послідувало за історичним рішенням Ради Європи від грудня 2023 року. Вступ до Шенгенської зони цих двох держав-членів ЄС зробить спільну зону привабливішою за рахунок значного розширення найбільшої у світі спільної території без внутрішнього прикордонного контролю",— йдеться у повідомленні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи цю подію, заявила, що "завтра знаменує важливий день".

"Болгарія і Румунія приєднуються до Шенгенської сім'ї. Я вітаю скасування внутрішніх повітряних і морських прикордонних перевірок. Це великий успіх для обох країн. І історичний момент для Шенгенської зони — найбільшої зони вільного пересування у світі. Разом ми будуємо сильнішу і єдину Європу для всіх наших громадян", — сказала фон дер Ляєн.

Що відомо про вступ до Шенгенської зони для Румунії та Болгарії

Комісія вперше підтвердила, що і Болгарія, і Румунія були готові стати частиною Шенгенської зони без внутрішнього прикордонного контролю у 2011 році. Відтоді Болгарія та Румунія продовжували демонструвати, що вони виконують умови, щоб стати членами Шенгенської угоди.

Це було підтверджено трьома місіями зі встановлення фактів на зовнішніх кордонах Болгарії та Румунії у 2022 та 2023 роках. Комісія також запустила пілотні проєкти з Румунією та Болгарією в березні 2023 року для посилення управління зовнішніми кордонами.

Що таке Шенгенська зона

Шенгенська зона охоплює 27 європейських держав, що приєдналися до однойменної угоди, підписаної в селі Шенген (Люксембург) в 1985 році. Шенгенська зона має прикордонний контроль на зовнішньому кордоні — при в'їзді та виїзді із зони, але без прикордонного контролю на внутрішніх кордонах держав, що входять у цю зону.

Шенгенська зона займає понад 4 мільйони квадратних кілометрів з населенням майже 420 мільйонів людей. З Румунією та Болгарією Шенгенська зона збільшиться до 4,5 мільйонів квадратних кілометрів із населенням 450 мільйонів.

Шенгенську зону створили окремо від Європейських співтовариств, коли не вдалося досягти консенсусу між усіма державами-членами ЄС щодо скасування прикордонного контролю.