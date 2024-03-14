Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв оголосив про відправку в Україну 30 вагонів з бронетранспортерами, які були обіцяні раніше.

Відповідну заяву посадовець зробив під час брифінгу, передає Novinite.

За словами Тагарєва, операція з транспортування машин розпочалася 29 січня, а перша колона із 30 вагонів вирушила 7 березня.

Міністр вказав, що загальна вартість пакета військової допомоги перевищила 170 тисяч болгарських левів (понад 94 тисячі доларів).

Також, коментуючи затримку в постачанні, посадовець вказав на логістичну складність та зазначив, що прискорення відправки було неможливим.

22 листопада Національні збори Болгарії проголосували за ратифікацію угоди між МВС Болгарії та Міноборони України, яка регламентує передачу Софією Києву 100 старих бронетранспортерів.

Угода між міністерствами стала результатом схвалення парламентом Болгарії в липні 2023 року надання додаткової військово-технічної підтримки Україні та передбачає постачання БТР і наявного озброєння, а також запчастин.

4 серпня болгарський уряд слідом за парламентом схвалив рішення стосовно передачі Україні майже сотні бронетранспортерів.

Що відомо про БТРи від Болгарії

Раніше депутат Івайло Мірчев, який є одним з ініціаторів проєкту рішення щодо передачі Україні БТР, розповів, що мовиться про надання майже сотні одиниць, а також додаткових запчастин і озброєння.

Відповідні бронетранспортери були виготовлені у 60-х і 70-х роках. Бойові машини є власністю болгарського МВС, але ніколи не використовувалися, тому й висловлювалася думка, що відомству вони не потрібні.