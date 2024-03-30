На Дніпропетровщині випустили на волю близько тисячі червонокнижних кажанів

Близько тисячі кажанів випустили на волю на Дніпропетровщині. Їх рятували волонтери у покинутих будівлях, на горищах та у підвалах у Дніпрі, розповів Суспільному керівник Українського центру реабілітації рукокрилих Антон Влащенко.

Всі види випущених рукокрилих занесені до Червоної книги України. Зокрема, це руді вечорниці, кажани пізні та нетопирі середземноморські.

"Найбільше — вечірниць рудих. Вони зимують на балконах, під обшивкою будівель, у різних порожнинах, тому дуже часто потрапляють до людей і потребують порятунку, — сказав Антон Влащенко.

Антон Влащенко. Суспільне Дніпро

Також випускали нетопирів білосмугих. Цей вид поширений в Африці, Європі та Азії у різноманітних місцях проживання, у тому числі сільськогосподарських і міських районах.

Його треба випускати максимально обережно, адже крила і будова тіла надто крихкі, розказав Антон Влащенко. Літні колонії живуть в тріщинах будівель. Зимові колонії — в ущелинах і підвалах.

Нетопир білосмугий. Фото: Суспільне Дніпро

За словами Антона Влащенка, люди, які знаходять рукокрилих під обшивкою балконів часто вважають цих тварин небезпечними, та викидають на вулицю. Втім, розповів він, кажани не несуть жодної шкоди людині на відміну від гризунів. Також вони не переносять ніяких хвороб та інфекцій.

"Як і всі ссавці, кажани можуть переносити сказ. Тому важливо дотримуватись одного правила — ніколи не брати кажана голіруч. Адже він може захищатись та вкусити, але подвійна рукавичка захистить від будь-якого укусу кажана в Україні", — розповів керівник Українського центру реабілітації рукокрилих.

Руда вечорниця. Фото: Суспільне Дніпро

Шляхом такого порятунку волонтери збільшують популяцію тварин. Також популяцію рукокрилих знищує війна, тому волонтери рятують їх і в регіонах, наближених до зон бойових дій.

Кожний врятований кажан пройшов реабілітацію, розповіли волонтери. Зимували в холодильниках, при температурі +2 градуси без пробудження. Перед випуском на волю хижаків підгодували.

"Коли кажан потрапляє до нашого центру, його обов'язково уважно оглядають, вимірюють та зважують. Для кожної групи та взагалі кажана у нас надалі розробляють протокол подальшої реабілітації", — розказав Антон Влащенко.

Мішечки, у яких зимують кажани у центрі реабілітації. Фото: Суспільне Дніпро

Якщо тисяча кажанів загине — це рівносильно тому, що буде знищена колонія в цілому лісі. Адже розмножуються вони не надто швидко, розповів доктор біологічних наук Антон Влащенко.

Також близько 300 кажанів випустили у Кривому Розі. Переважно це були руді вечорниці та білосмугі нетопирі.

У Кривому Розі випустили близько 300 кажанів. Фото: Суспільне Дніпро

Майже всі вони врятовані волонтерами у квартирах та під'їздах Кривого Рогу. Вперше до акції могли долучитися охочі містяни.

Зараз у кажанів час весняної міграції. Після випуску вони прямуватимуть до найближчого лісу. Там адаптуються, а потім розлетяться областю. Випускають їх лише у сутінках, максимально обережно.

Автора — Євген Педашенко, Наталя Макух.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро