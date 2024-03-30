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У дитячо-юнацькому чемпіонаті України з кіокушинкай карате у Луцьку взяли участь 250 спортсменів
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У дитячо-юнацькому чемпіонаті України з кіокушинкай карате у Луцьку взяли участь 250 спортсменів

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30 березня у Луцьку відбувся дитячо-юнацький чемпіонат України з кіокушинкай карате. У змаганнях взяли участь 250 спортсменів з різних областей.

Як розповіла Суспільному голова правління федерації України з кіокушинкай карате Марія Приходько-Волинець, чемпіонат України серед дітей і підлітків проводять щороку.

"З’їжджається пів України. Зараз долучилися учасники в 8 областей. Ці змагання загартовують, навіть, якщо у тебе поразка, вони загартовують тебе в житті, не ламатися іти вперед", — зазначила голова федерації.

Дитячо-юнацький чемпіонат України з кіокушинкай карате у Луцьку
Дитячо-юнацький чемпіонат України з кіокушинкай карате у Луцьку. Суспільне Луцьк

Серед учасників — команда із Кропивницького Зі слів тренера Дениса Кондратова, змагаються вихованці від шести до п’ятнадцяти років.

"На жаль багато дітей повиїжджало у зв'язку з війною, але в таких умовах ми продовжуємо тренуватися, підтримуємо спортсменів. Перемога дітей не сильно так важлива, вони переборюють свої страхи на татамі. А медалі вже другорядне", — додав тренер команди з Кропивницького.

Тренер з кіокушинкай карате Денис Кондратов
Тренер команди з Кропивницького Денис Кондратов. Суспільне Луцьк

Ярослав Хлистун приїхав у Луцьк з Дніпра. Через повномасштабну війну, говорить спортсмен, не мають можливості повноцінно тренуватися.

"Війна вплинула на наші тренування, бо навіть коли ми тренувалися нам вимикали світло і було не зовсім комфортно займатися в таких умовах, але не зупиняємося, йдемо далі", — каже Ярослав Хлистун.

Спортсмен з Дніпра Ярослав Хлистун
Учасник з Дніпра Ярослав Хлистун (ліворуч). Суспільне Луцьк

Учасники та учасниці змагалися у п'яти вікових категоріях. 30 березня дводенні змагання у Луцьку завершилися.

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