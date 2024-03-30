В ніч на 29 березня у Львові зафіксували хакерську атаку на систему електронного квитка. За словами керівника ЛКП "Львівавтодор" Миколи Власюка, заяву про це направили до кіберполіції.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
"Напередодні наші фахівці зафіксували підозрілу активність у системі. Бази даних програмного забезпечення АСОП стали ціллю хакерської атаки. Внаслідок цього тимчасово недоступні послуги друку персоналізованих ЛеоКарт, купівлі, поповнення транспортних карток та перевірки балансу," – каже Микола Власюк.
Наразі у громадському транспорті можна оплатити проїзд за допомогою "ЛеоКарт" та банківських карток. Гроші за проїзд від 28 березня списуються із затримкою.
Наразі спеціалісти з безпеки й інженери оцінюють наслідки й спільно відновлюють роботу системи. Про хакерську атаку повідомили кіберполіції.