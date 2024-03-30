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Одноразова матеріальна допомога на оздоровлення дітям Херсонщини: як отримати
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Одноразова матеріальна допомога на оздоровлення дітям Херсонщини: як отримати

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На Херсонщині діти можуть отримати одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення. Жителі області віком від 7 до 18 років зі статусом дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій, можуть отримати одноразову грошову допомогу на оздоровлення і психологічну реабілітацію.

Про це у Telegram повідомило Мінреінтеграції.

Повідомляється, що для цього у регіоні діє обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2025 роки. Сума виплати залежить від вартості путівки, придбаної батьками або за укладеним договором, але не більше 20 тисяч гривень на особу.

️Для участі у програмі необхідно подати такі документи:

  • копію паспорта громадянина України (іншого документа, що посвідчує особу заявника);
  • копію картки платника податків;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • копію паспорта дитини (за наявності);
  • копію документа, який підтверджує встановлення опіки над дитиною (за наявності);
  • довідку із зазначенням реквізитів рахунку заявника в банку за стандартом IBAN;
  • копію витягу з реєстру територіальної громади, що містить інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання;
  • копію відповідного рішення про надання дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
  • копію путівки або договору про надання послуг з оздоровлення або психологічної реабілітації чи іншого документа, який підтверджує наміри заявника.

Подати заявку можна звернувшись до органів соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або перебування дитини.

Раніше ГУ ДСНС України в Херсонській області повідомила, що від початку робіт з розмінування деокупованої Херсонської області піротехніки розмінували понад 350 кілометрів доріг.

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