На деокупованій Херсонщині вже розмінували понад 350 кілометрів доріг — ДСНС

Від початку робіт з розмінування деокупованої Херсонської області піротехніки розмінували понад 350 кілометрів доріг.
Про це повідомляється на сторінці у Facebook ГУ ДСНС області.
Даними ДСНС роботи з розмінування тривають, адже пересування між містами та селами на деокупованих територіях, є невіддільною складовою нормальних умов життя людей.
"Роботи багато, тому нагадуємо вам, щоб вберегти своє життя необхідно пересуватися тільки асфальтованими дорогами. У разі виявлення підозрілих предметів — телефонувати за номером 101", — йдеться у дописі.
11 березня 2024 року в ОВА повідомили, що у полі поблизу села Андріївка Калинівської громади на російській міні підірвався 24-річний чоловік.
Також відомо, що 8 березня 2024 року житель Широкої Балки Станіславської громади Херсонської області загинув, підірвавшись на російській міні.
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