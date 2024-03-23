У першому турі групи "Вибування" Першої ліги "Чернігів-ШВСМ" вдома зіграв унічию з хмельницьким "Поділлям". Гра завершилася з рахунком — 2:2.

Перший гол вже на 6-й хвилині матчу у ворота чернігівців забив Даниїл Боженар.

Подвоїло свою перевагу "Поділля" на 20-й хвилині першого тайму, коли Іван Оробець з меж воротарського майданчика забив м'яч у ворота чернігівця Дениса Герасименка.

У другому таймі "Чернігів-ШВСМ" повністю перебрали ініціативу в грі на свій бік, та вже на 65-й хвилині Кривобороденко відквитав один м'яч. Зрівняли ж рахунок чернігівці через п'ять хвилин, коли відзначився Павло Федосов.

Вийти вперед чернігівці мали шанс на 81-й хвилині, коли той же Федосов не зміг забити та пробив у поперечину воріт хмельничан.

У турнірній таблиці "Чернігів-ШВСМ" підійнялося на одну сходинку вище, з 18 на 17 місце, та покинули зону вильоту. Наступну гру чернігівці проводитимуть на виїзді. 30 березня "Чернігів-ШВСМ" зіграє проти "Буковини".

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