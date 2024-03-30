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У Нідерландах озброєний чоловік взяв у заручники відвідувачів нічного клубу
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У Нідерландах озброєний чоловік взяв у заручники відвідувачів нічного клубу

ЗМІ
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Нідерланди
Рятувальники біля нічного клуюбу у місі Еде, Нідерланди, 30 березня 2024 року. Deez Nuts News/Х

У Нідерландах, у місті Еде, озброєний чоловік увірвався в нічний клуб, із погрозами підірвати його. Він узяв у заручники людей, які там перебували, але трьох із них уже вдалося звільнити.

Про це повідомляє агентство Reuters та нідерландські ЗМІ.

Зазначається, що озброєний чоловік вранці у суботу 30 березня, начебто увійшов до нічного клубу, коли його вже мали зачиняти, і почав погрожувати, що підірве заклад гранатою.

Власник клубу підтвердив нідерландським журналістам, що його співробітників захопили в заручники. Утім, згодом троє людей, ймовірно, працівники закладу, вийшли з приміщення.

У поліції міста Еде кажуть, що всередині може перебувати ще одна людина, але про теракт не йдеться. На місці події перебувають нідерландські спецпризначенці та рятувальники.

Влада попросила мешканців близько 150 довколишніх будинків покинути свої домівки та закрила магазини. Поліція звернулася до громадян із проханням триматися якомога далі від центру міста.

Пізніше журналіст Reuters з місця події повідомив, що чоловік, який захопив клуб, вийшов із закладу і здався поліції.

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