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"Він не став воїном, він ним народився": на фронті в Україні загинув спецпризначень ГУР із Севастополя Валерій Родіонов
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"Він не став воїном, він ним народився": на фронті в Україні загинув спецпризначень ГУР із Севастополя Валерій Родіонов

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Уродженець Севастополя, український військовий Валерій Родіонов
Уродженець Севастополя, український військовий Валерій Родіонов. Фото: Facebook/Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту

На війні в Україні під час виконання бойового завдання від вибухової травми 15 березня загинув уродженець Севастополя Валерій Родіонов — кандидат у майстри спорту з боксу, який торік доєднався до спецпідрозділу ГУР МО України "Артан". Його поховали 24 березня у Києві. У чоловіка залишилися батьки, сестра та дружина.

Про це повідомив Спортивний Комітет України на своїй офіційній сторінці у Facebook 29 березня.

Родіонов народився 19 грудня 1988 року у Севастополі. Школярем захопився боксом, відвідував спортивну школу “Спартак”. За вісім років тренувань виборов декілька перемог у ринзі. У 2004 році отримав звання кандидата у майстри спорту з боксу за 1 місце на чемпіонаті АР Крим.

У 2006 році спортсмен почав навчатися за юридичним напрямком в Європейському університеті у Києві. На другому курсі його команда виграла баскетбольний турнір серед факультетів університету. У 2008 році почав навчання у Національній академії оборони України.

"Рідні говорять, що він з дитинства марив військовою справою і цей вибір був його внутрішнім переконанням. Частково на це вплинув і батьківський досвід: мама Валерія теж була військовою", — йдеться у повідомленні.

У перші місяці повномасштабного російського вторгнення Родіонов патрулював місто у складі поліції. Наприкінці 2022 року потрапив до складу зведеного полку Нацполіції України "Сафарі", а на початку 2023-го став заступником командира Департаменту поліції особливого призначення Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції України "Лють". У квітні того ж року він звільнився з поліції, а в червні доєднався до спецпідрозділу ГУР МО України "Артан".

"Його не лякали жодні випробування, він довгий час готувався, тренувався, покращував свою фізичну форму, щоб виконувати надскладні завдання. І навіть якби він знав, що це дорога в один кінець, все одно не змінив би свого рішення. Він не став воїном, він ним народився. Але, як і всі, Валерій любив життя, прагнув жити і будував плани на майбутнє. Завжди усміхнений, позитивний, справедливий та принциповий. Він дійсно був людиною, яка, здавалося, мала надлюдські можливості, але війна не має жалю та щодня забирає життя найкращих синів України", — зазначили у Спортивному Комітеті України.

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