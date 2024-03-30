Брав "відкати" за вивезення готівки: СБУ затримала інспектора Одеської митниці

Служба безпеки України затримала інспектора Одеської митниці, якого підозрюють в організації схеми з вивезення незадекларованої готівки.

Про це 30 березня повідомили в управління Служби безпеки України в Одеській області.

За даними слідства, державний інспектор митного посту "Білгород-Дністровський" брав "відкат" в 1% від загальної суми валюти, яку без декларування вивозили з країни. Служба безпеки зафіксувала, як за його сприяння через кордон намагалися перевезти декілька мільйонів гривень.

"За хабар чиновник обіцяв ділкам безперешкодний валютний "трафік", не вдаючись у походження готівкових коштів", — йдеться у повідомленні.

Митник, якого затримали за одержання хабаря. Фото: СБУ

Митника затримали під час отримання хабаря за пропуск готівки. Наразі йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Посадовцю може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років.

Слідчі дії тривають, перевіряють причетність інших працівників митниці.

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