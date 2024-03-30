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Ракети ATACAMS потрібні Україні для ударів по аеродромах у Криму — Зеленський
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Ракети ATACAMS потрібні Україні для ударів по аеродромах у Криму — Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський закликав США передати його країні ракети ATACMS для ураження аеродромів і літаків в окупованому Криму.

Про це він розповів в інтерв'ю The Washington Post.

За словами українського лідера, коли в Україні немає ракет, а у РФ є, то росіяни атакують ними все: "газ, енергетику, школи, заводи, цивільні будівлі". Тому українці повинні мати відповідь у вигляді ATACMS.

Водночас Зеленський уточнив, що цими ракетами Україна не буде застосовувати для нападу на територію Росії, а для ударів по аеродромах на окупованому півострові.

"Коли Росія дізнається, що ми можемо нищити ці літаки, вони не будуть атакувати з Криму. Це як з морським флотом. Ми їх витіснили з наших територіальних вод. Зараз ми їх витіснимо з аеродромів Криму", — наголосив глава української держави.

Крім того, у лютому в Мюнхені він вже показував карту цілей для ATACMS — це військові платформи, такі як аеропорти, системи ППО та інші об’єкти.

За словами президента, розвиток подій в Україні залежить від рішення Конгресу стосовно подальшої підтримки, зокрема, надання більше озброєння.

"Ми втратили пів року, поки Конгрес сперечався. Ми більше не можемо гаяти часу. Україна не може бути політичною суперечкою між партіями", — зауважив Зеленський.

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