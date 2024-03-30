На війні загинув закарпатець Іван Химинець

На війні загинув житель села Великі Лази Ужгородського району Іван Химинець.

Про це повідомили на сторінці Баранинської громади у Facebook.

Чоловік був старшим матросом, снайпером 3-го відділення спеціального призначення військової частини А4438, призваний на військову службу 21 березня 2023 року.

"2 серпня 2023 року отримав смертельні поранення несумісні із життям. Вірний військовій присязі, виявив стійкість і мужність під час виконання бойового завдання поблизу села Іванівське, що на Донеччині. Тривалий час вважався безвісти зниклим", — йдеться у повідомленні.

Чин похорону відбудеться 2 квітня у селі Великі Лази. Початок о 12:25 біля будинку захисника, о 13:00 траурний кортеж супроводять до Церкви Вознесіння Христового. Поховання відбудеться на місцевому кладовищі, додали у громаді.

Жителів Баранинської громади закликають з 12:00 до 12:25 зустріти загиблого Героя живими квітами з початку вулиці Вознесенська та по вулиці Миру.

Вічна та світла пам'ять Герою!

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads