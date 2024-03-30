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30 березня на Львівщині попрощаються із двома військовими
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30 березня на Львівщині попрощаються із двома військовими

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Прощання з військовим
Прощання з військовим. Пресслужба Львівської міськради

Сьогодні, 30 березня, на Львівщині поховають двох військових. Михайло Струк й Олег Улянчук були учасниками російсько-української війни.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Михайло Струк мешкав у селі Куликів.

Михайло Струк
Михайло Струк. Пресслужба Львівської ОВА

З початком повномасштабного вторгнення долучився до 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Михайло Струк помер внаслідок поранень 24 березня 2024 року в Дніпровській клінічній лікарні імені Мечнікова. Йому було 32 роки.

Олег Улянчук народився у селі Денисівка Хмельницької області.

Олег Улянчук
Олег Улянчук. Пресслужба Львівської ОВА

З перших днів повномасштабної війни добровільно вступив до ЗСУ. Воював у складі 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Державної прикордонної служби України. Отримав нагрудний знак "За відвагу в службі". Олег Улянчук помер 29 жовтня 2023 року. Йому було 44 роки.

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