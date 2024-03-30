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РФ обстріляла Миропільску та Кириківську громади на Сумщині: є пошкодження
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РФ обстріляла Миропільску та Кириківську громади на Сумщині: є пошкодження

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Через обстріл армії РФ 29 березня на Сумщині пошкоджено дитячий садочок, 9 приватних будинків та непрацюючу ферму.

Про це Суспільному повідомили у Нацполіції Сумщини.

В результаті обстрілу села Запсілля Миропільської громади пошкоджено дитячий садочок та одне приватне домоволодіння.

Внаслідок авіаудару по селу Іванівка Кириківської громади Охтирського району пошкоджено 8 приватних домоволодінь та непрацюючу ферму.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження "Порушення законівст. 438 Кримінального кодексу України та звичаїв війни".

Що відомо про обстріли Сумщини 29 та 30 березня

Вночі та зранку 30 березня російська армія атакувала Миропільську, Краснопільську, Великописарівську, Свеську та Зноб-Новгородська громади.

29 березня армія РФ 25 разів обстріляла Хотінську, Білопільську, Миропільську, Краснопільську, Великописарівську, Кириківську, Есманьську, Середино-Будську та Зноб-Новгородську громади.

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