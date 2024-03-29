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92 вибухи: російська армія завдала ударів по дев'яти громадах Сумщини
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92 вибухи: російська армія завдала ударів по дев'яти громадах Сумщини

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Протягом дня 29 березня армія РФ 25 разів обстріляла Сумщину. Зафіксовано 92 вибухи. Ударів зазнали Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Кириківська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

У Миропільській громаді був обстріл БпЛА (2 вибухи), удари з міномета (15 вибухів) та артилерії (12 вибухів).

По Краснопільській громаді зафіксовані удари з артилерії (8 вибухів) та мінометів (10 вибухів).

У Середино-Будській були мінометні обстріли (6 вибухів).

На територію Білопільської громади армійці РФ скинули 2 міни.

Хотінська громада зазнала артобстрілу (7 вибухів) та удари з мінометів (17 вибухів).

У Есманьській громаді зафіксовані удари з мінометів (4 вибухи) та БпЛА (1 вибух).

У Великописарівській також були удари БпЛА (1 вибух), скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух) та мінометний обстріл (3 вибухи).

По Кириківській громаді був авіаційний удар з пусками керованих авіаційних бомб з літака тактичної авіації (3 вибухи).

На територію Зноб-Новгородської громади армія РФ скинула 2 міни.

Що відомо про обстріли Сумщини вночі та зранку 29 березня

  • Війська РФ 7 разів обстріляли Сумську область. Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.
  • Зранку 29 березня гуманітарний центр "Проліска — Суми" виїздив до Юнаківської громади, аби допомогти людям усунути наслідки російських обстрілів.

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