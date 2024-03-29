92 вибухи: російська армія завдала ударів по дев'яти громадах Сумщини

Протягом дня 29 березня армія РФ 25 разів обстріляла Сумщину. Зафіксовано 92 вибухи. Ударів зазнали Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Кириківська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

У Миропільській громаді був обстріл БпЛА (2 вибухи), удари з міномета (15 вибухів) та артилерії (12 вибухів).

По Краснопільській громаді зафіксовані удари з артилерії (8 вибухів) та мінометів (10 вибухів).

У Середино-Будській були мінометні обстріли (6 вибухів).

На територію Білопільської громади армійці РФ скинули 2 міни.

Хотінська громада зазнала артобстрілу (7 вибухів) та удари з мінометів (17 вибухів).

У Есманьській громаді зафіксовані удари з мінометів (4 вибухи) та БпЛА (1 вибух).

У Великописарівській також були удари БпЛА (1 вибух), скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух) та мінометний обстріл (3 вибухи).

По Кириківській громаді був авіаційний удар з пусками керованих авіаційних бомб з літака тактичної авіації (3 вибухи).

На територію Зноб-Новгородської громади армія РФ скинула 2 міни.

Що відомо про обстріли Сумщини вночі та зранку 29 березня

Війська РФ 7 разів обстріляли Сумську область. Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

Зранку 29 березня гуманітарний центр "Проліска — Суми" виїздив до Юнаківської громади, аби допомогти людям усунути наслідки російських обстрілів.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram