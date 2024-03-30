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П'ять прикордонних громад Сумщини були під російським вогнем: що відомо
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П'ять прикордонних громад Сумщини були під російським вогнем: що відомо

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Вночі та зранку 30 березня російська армія здійснила 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

По Великописарівській громаді ударили з артилерії, нараховано 13 вибухів та застосували FPV-дрон — 4 вибухи.

По Зноб-Новгородській громаді армія РФ вдарила з реактивної системи залпового вогню — 9 вибухів. На Свеську громаду армійці РФ скинули 3 міни. Миропільська громада була атакована одним російським безпілотником.

По Краснопільській громаді зафіксовано обстріл з мінометів, нараховано 2 вибухи.

Протягом дня 29 березня армія РФ 25 разів обстріляла Сумщину. Зафіксовано 92 вибухи. Ударів зазнали Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Кириківська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

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