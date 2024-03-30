У Кропивницькому завершили опалювальний сезон

У Кропивницькому 30 березня завершили опалювальний сезон. Згідно з рішенням виконавчого комітету, подачу тепла припиняють, коли середньодобова температура повітря становить +8 градусів тепла протягом трьох діб.

Про це Суспільному розповів керівник комунального підприємства "Теплоенергетик" Олександр Чельник. За його інформацією, в обласному центрі продовжать опалювати лікарні, міський пологовий будинок та 21 заклад освіти, переважно це – дитсадки.

"Котельні спинилися о 8:00 ранку. Зараз газові служби їх об’їжджають, ставлять заглушки та пломбують. Ми уже не працюємо на виробіток тепла. Кропивницька ТЕЦ проводить консервацію обладнання. Цей процес триватиме протягом двох днів. Але температура у приміщеннях вже буде знижуватись".

З якими боргами завершили опалювальний сезон, буде відомо у середині квітня, сказав директор "Теплоенергетика".

"Цього опалювального сезону ми закупимо на 10 мільйонів кубічних метрів газу менше, ніж минулого. Щодо боргів перед НАК "Нафтогаз", то за попередніми підрахунками, їх теж буде менше на 100 мільйонів гривень, у порівняні з попереднім роком. Це вдалося зробити за рахунок виконаних ремонтних робіт перед початком опалювального сезону. Ми удвічі зменшили споживання води для підживлення мереж, особливо по Південно-Західній котельні. Відповідно до 8-9 мільйонів зменшились затрати електроенергії, яка була необхідна для цього. Також заощадили 9-10 мільйонів на газі, який необідний нагрівання води".

У Кропивницькому опалюваний сезон розпочався 17 жовтня 2023 року. Першими тепло почали отримувати лікарні та дитсадки. Для інших споживачів теплопостачання подали 13 листопада. У місті працювали 19 котелень та одна ТЕЦ.

У Кіровоградській області дві громади повідомили про завершення опалювального сезону – це Олександрійська та Світловодська.

Голова правління "Нафтогазу України" Олексій Чернишов сказав, що зазвичай опалювальний сезон в Україні закінчується 15 квітня. Однак цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня.