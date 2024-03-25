Дві громади Кіровоградщини повідомили про завершення опалювального сезону

Дві громади Кіровоградської області – Світловодська та Олександрійська – повідомили про завершення опалювального сезону.

Міський голова Олександрії Сергій Кузьменко написав у своєму Telegram-каналі, що теплопостачання у громаді припинять цього тижня. Відповідне рішення ухвалили через плюсову температуру.

Рішення про закінчення опалювального сезону ухвалили у Світловодській громаді, написав на своїй сторінці у Facebook міський голова Андрій Маліцький.

"Опалення відключать об’єктам соціально-культурної сфери та споживачам централізованого опалення за умови, що впродовж трьох діб середня добова температура повітря перевищуватиме +8 градусів вище нуля, але не пізніше 31 березня".

У Кропивницькому опалювальний сезон також завершиться, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб буде +8 градусів тепла. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету, сказав Суспільному керівник пресслужби міськради Сергій Якунін.

Рішення про закінчення опалювального сезону ухвалюють територіальні громади, пояснила директорка обласного департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук.

"Ми бачимо, що до кінця цього тижня очікується підвищення температури повітря до +20 градусів тепла. Навіщо в таких умовах, тим паче у воєнний час, продовжувати опалювальний сезон. Я думаю споживачі теж не захочуть, щоб при такій температурі їм опалювали житло".

Голова правління "Нафтогазу України" Олексій Чернишов сказав, що зазвичай опалювальний сезон в Україні закінчується 15 квітня. Однак цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня.

Рішення про закінчення опалювального сезону в регіонах, які постраждали від російських ракет, буде ухвалюватись окремо та залежно від температури повітря. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова правління Володимир Кудрицький.

"Коли опалювальний сезон закінчується, люди іноді догріваються електроприладами. І це створює додаткове навантаження на енергосистему. В тих регіонах, які сильно постраждали від російських атак, де є ушкодження енергетичної інфраструктури, електростанцій, там, такі рішення будуть, я думаю, ухвалюватись окремо. З цього питання ми комунікуємо з місцевою владою".

За даними Українського гідрометеорологічного центру, цього тижня у Кіровоградській області прогнозують підвищення температури повітря до +18...+20 градусів тепла.