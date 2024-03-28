"Керівницю" однієї з філій російського банку на Херсонщині підозрюють у пособництві РФ

Жительку Херсонщини, яка під час окупації обійняла посаду "керівниці" однієї з філій російського банку, підозрюють у пособництві РФ.

Жінка забезпечувала готівкові та безготівкові розрахунково-касові операції, організовувала фінансове обслуговування підприємств на захопленій території. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.