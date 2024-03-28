765 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 28 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Російські військові обстріляли таксі у Херсоні: є загиблий та поранені. Також завдали удару по університету. Є пошкодження цивільної інфраструктури.
- Війська РФ дронами атакували Берислав: поранені троє людей. Внаслідок атаки РФ по Михайлівці травмувались двоє жителів, в Антонівці — чоловік.
- У Херсоні відбудеться спецпоказ документального фільму "Він Теж: Історії українських чоловіків, скривджених росіянами". У ній розповіді про знущання з людей у херсонських катівнях.
- Артистку херсонського театру Ружену Рубльову визнали винною в участі у заходах та підтримку РФ та засудили до 10 років позбавлення волі.
- Жителя тимчасово окупованого Скадовська судитимуть за колабораційну діяльність. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Історії чотирьох чоловіків, скривджених армією РФ. У Херсоні презентували документальну стрічку "Він Теж"
У Херсоні презентували документальний фільм про сексуальне насильство проти чоловіків, яке вчиняли військові армії РФ у катівнях під час окупації міста. Стрічка має назву "Він Теж: історії українських чоловіків, скривджених росіянами". Її створила команда "Слідство.Інфо".
За добу на Херсонському напрямку військові РФ з артилерії та мінометів обстріляли понад 10 населених пунктів
Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії та мінометів обстріляли понад 10 населених пунктів. Зокрема Тягинку, Іванівку, Херсон та Микільське, повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
У Малій Олександрівці Херсонської області на російській міні підірвався місцевий житель
У Малій Олександрівці Херсонської області на російській міні підірвався місцевий житель. Він отримав поранення внаслідок детонації боєприпасу. Чоловіка шпиталізували, повідомила Херсонська ОВА.
Наслідки денного російського обстрілу Херсона
Керівник МВА Мрочко показав наслідки денного російського обстрілу Херсона. Снаряди влучили в багатоповерховий будинок. Загиблих та поранених немає.
Херсонська область - повітряна тривога!
У Генічеську активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують чинити спротив армії РФ.
У Генічеську на Херсонщині активісти руху "Жовта Стрічка" продовжують чинити спротив російській армії. У тимчасово окупованому місті з'являється все більше жовтих стрічок та патріотичних листівок.
"Керівницю" однієї з філій російського банку на Херсонщині підозрюють у пособництві РФ
Жительку Херсонщини, яка під час окупації обійняла посаду "керівниці" однієї з філій російського банку, підозрюють у пособництві РФ.
Жінка забезпечувала готівкові та безготівкові розрахунково-касові операції, організовувала фінансове обслуговування підприємств на захопленій території. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонська область - повітряна тривога!
На Херсонщині на російській міні підірвався тракторист. Внаслідок детонації боєприпасу чоловік загинув
На Херсонщині поблизу одного з населених пунктів Високопільської громади на російські міні підірвався тракторист. Він працював у полі і натрапив на вибухівку, яка здетонувала. Чоловік загинув, повідомляє обласна прокуратура.
Воїни Херсонської зенітної ракетної бригади знищили п’ять російських "шахедів".
Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав в Telegram, як у ніч проти 29 березня воїни Херсонської зенітної ракетної бригади знищили п’ять російських "шахедів".
Якою буде погода найближчі три дні на Херсонщині — гідрометцентр
Найближчі три дні у Херсоні та області утримається тепла погода. Температура повітря коливатиметься від 16° до 23° тепла вдень, повідомляє в Telegram обласний гідрометцентр.
Херсонська область — повітряна тривога!
Затримали, катували та погрожували вбити жителя Скадовська. Трьом псевдоправоохоронцям з Херсонщини оголосили підозру
Трьом псевдоправоохоронцям з Херсонщини заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі та жорстокому поводженні з цивільними людьми, повідомляє в Telegram пресслужба обласної прокуратури.
За даними слідства, у серпні 2022 року вони затримали та ув'язнили жителя Скадовська та під час допитів застосовували до чоловіка фізичне насильство й погрожували вбивством.
Ідентифікували сотню картин, які військові РФ викрали з Херсонського художнього музею
Працівники Херсонського художнього музею ідентифікували ще три викрадені РФ картини, повідомляється на сторінці у Facebook закладу.
За даними музейників, на відео упізнали роботи митців Івана Шульги "Рибалки на березі моря", Єфрема Зверькова "Похмурий день" та Венери Такаєвої "Дочка Гюзель".
Станом на зараз, вже вдалось ідентифікувати 100 робіт, які під час втечі з Херсона незаконно вивезли військові РФ.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Херсонська область — повітряна тривога!
Ще трьох дітей з ТОТ Херсонщини вдалось повернути на підконтрольну Україні територію
Що трьох дітей з ТОТ Херсонщини вдалось повернути на підконтрольну Україні територію. Це діти від 5 до 14 років, батьки яких звернулись по допомогу до БФ "Save Ukraine", повідомив в Telegram керівник ОВА Олександр Прокудін.
Сприяла незаконному вивезенню дітей з Херсона. Судитимуть експосадовицю закладу охорони здоров'я
Колишню посадовицю закладу охорони здоров'я Херсонської області судитимуть за пособництво РФ. Вона сприяла незаконному вивезенню 11 дітей, які перебували у медичному закладі до окупованого Криму. Зараз обвинувачена перебуває під вартою, повідомляє обласна прокуратура в Telegram.
Армія РФ скинула вибухівку у Бериславі на Херсонщині. Поранений чоловік
Вранці 29 березня 2024 року армія РФ скинула з безпілотника вибухівку у Бериславі на Херсонщині. Поранений чоловік. У нього діагностували вибухову травму, поранення руки та ноги, повідомляє в Telegram обласна військова адміністрація.
Захищаючи Україну загинув військовий з Херсонщини Ігор Капляр
Захищаючи Україну під час виконання бойового завдання загинув житель Білозерської громади Херсонської області Ігор Капляр.
Про це повідомили на сторінці у Facebook Білозерської сільської військової адміністрації.
Проводять інвентарізацію та вилучають майно у людей, які не голосували на виборах РФ. Гуменюк про лівобережжя Херсонщини
Після проведення фейкових виборів президента РФ, російські окупанти почали проводити інвентаризацію майна жителів лівобережної Херсонської області.
Про це у Всеукраїнському щоденному інформаційному проєкті "Суспільне. Студія" розповіла керівниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
За її словами, російські військові перевіряють помешкання людей, які не прийшли голосувати на псевдовибори РФ або не були зафіксовані в списках виборців.
"Такі приміщення намагаються вилучати та переводити у власність військових РФ або колаборантів. Також на ТОТ Херсонщини триває виявлення особистих даних, які вдалося зібратися в рамках виборчої кампанії та формування мобілізаційного потенціалу. Тобто облік чоловіків, які боєздатні — їх перевіряють за медичною лінією", — сказала Наталія Гуменюк.
Одна людина загинула, восьмеро — поранені: армія РФ обстріляла 13 населених пунктів Херсонської області
За добу армія РФ обстріляла 13 населених пунктів Херсонської області. Серед них Херсон, Кізомис, Берислав, Золота Балка, Дудчани, Микільське, Тягинка, Нововоронцовка, Антонівка, Придніпровське, Станіслав, Михайлівка та Львове, повідомив в Telegram керівник ОВА Олександр Прокудін.
За даними очільника ОВА, російські снаряди пошкодили 21 приватний будинок, адмінбудівлю, виш, об’єкт критичної інфраструктури, стільникову вежу, агропідприємство, ферму, магазин, гаражні та складські приміщення, автомобілі.
Одна людина загинула, восьмеро — поранені, йдеться у повідомленні.