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Відбулись позитивні зрушення у ставленні Індії до війни Росії проти України — Кулеба
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Відбулись позитивні зрушення у ставленні Індії до війни Росії проти України — Кулеба

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Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок на вокзалі в Харкові, 10 січня 2023 рік. УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який 29 березня перебуває у Нью-Делі з візитом, заявив, що є зміни в ставленні Індії до повномасштабної війни РФ проти України.

Про це дипломат повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Нещодавня розмова президента України та прем'єра Індії та моя присутність сьогодні в Нью-Делі — наочні свідчення цих змін", — зазначив Кулеба.

За словами глави МЗС, "можливо, нам в Україні хотілося б, аби ці зміни були швидшими, яскравішими, але в Індії своя зовнішня політика, свої інтереси".

"Утім, якщо порівняти стан наших відносин у перший рік повномасштабної війни та зараз, то відбулися позитивні зрушення", — підкреслив дипломат.

Кулеба розповів, що мав сьогодні відверту і детальну розмову зі своїм колегою Субраманьямом Джайшанкаром, під час якої сторони домовилися, що завдання номер один — повернути рівень співробітництва у торгівлі, політичній сфері на довоєнний.

Як інші завдання, глава МЗС назвав доручення в межах міжурядової комісії працювати над новими проєктами й програмами, аби вивести відносини на новий рівень, а також обговорення Формули миру.

Дипломат пояснив: "Тут важлива не лише участь самої Індії, а й участь тих держав, які будуть у Формулі миру, коли побачать, що там є Індія".

На переконання Кулеби, Індія усвідомлює, що відносини з Україною мають велике майбутнє, та побачила Київ як важливого партнера, що є дуже важливою новиною і зміною позиції.

"Багато в чому ми одне одного дуже-дуже добре розуміємо, особливо в питанні кордону, тому що індійський кордон теж ставиться під сумнів і вони, так само як і ми, мертво й залізобетонно стоять на позиції, що кордони є недоторканними. Тому точок дотику дуже багато", — додав глава МЗС.

20 березня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Політики обговорили розвиток двосторонніх відносин між державами.

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