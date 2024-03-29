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Військові РФ обстріляли шість громад Сумщини
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Військові РФ обстріляли шість громад Сумщини

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29 березня війська РФ сім разів обстріляли Сумську область. Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

Про це повідомили в ОВА.

По Хотінській та Краснопільській громадах військові РФ вдарили з артилерії. Було по 9 вибухів у кожній.

З мінометів обстріляли Зноб-Новгородську, Середино-Будську та Миропільську громади.

Великописарівська громада: 6 мін скинули російські військові на територію громади.

28 березня армійці РФ влучили по 12 громадах Сумщини. Було 167 вибухів з артилерії, гранатометів, мінометів. Також застосовували некеровані ракети, дрони та міни.

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