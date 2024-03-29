Команда гуманітарного центру "Проліска - Суми" зранку 29 березня виїхала до громади, аби допомогти людям усунути наслідки російських обстрілів.

Про це повідомили на Facebook сторінці гуманітарної місії "Проліска".

В Юнаківці усувають наслідки обстрілів селища керованими авіаційними бомбами. Facebook/Гуманітарна місія "Проліска"

"Сьогодні вночі по Юнаківці були здійснені обстріли керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого пошкоджені були близько 10 приватних житлових будинків, в яких повністю вибиті вікна та пошкоджені дахи. Усі мешканці селища досі залишаються без електроенергії. На щастя, все обійшлося без травмованих та загиблих", – йдеться у повідомленні.

В Юнаківці усувають наслідки обстрілів селища керованими авіаційними бомбами. Facebook/Гуманітарна місія "Проліска"

Команда гуманітарного центру привезли в громаду будівельні набори для екстреного ремонту житла. Мешканцям, які не могли самі займатися ремонтом пошкодженого майна, працівники центру допомогли полагодити розбиті вікна, дахи та двері.

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