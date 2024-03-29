Команда гуманітарного центру "Проліска - Суми" зранку 29 березня виїхала до громади, аби допомогти людям усунути наслідки російських обстрілів.
Про це повідомили на Facebook сторінці гуманітарної місії "Проліска".
"Сьогодні вночі по Юнаківці були здійснені обстріли керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого пошкоджені були близько 10 приватних житлових будинків, в яких повністю вибиті вікна та пошкоджені дахи. Усі мешканці селища досі залишаються без електроенергії. На щастя, все обійшлося без травмованих та загиблих", – йдеться у повідомленні.
Команда гуманітарного центру привезли в громаду будівельні набори для екстреного ремонту житла. Мешканцям, які не могли самі займатися ремонтом пошкодженого майна, працівники центру допомогли полагодити розбиті вікна, дахи та двері.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram