Вже цієї неділі, 31 березня, християни західного обряду святкуватимуть Великдень. В Україні греко-католики та православні Воскресіння Христове відзначатимуть 5 травня. Однак греко-католики на Закарпатті святкуватимуть це свято 31 березня. Чому українці святкують Великдень в різні дати в ефірі "Суспільне Студія" розповів греко-католицький священник Владислав Ігнатишин.

За словами Владислава Ігнатишина, попри те, що частина українських греко-католиків перейшла на новоюліанський календар, залишивши пасхалію — принцип визначення часу щорічного святкування Великодня — ще за старим стилем, греко-католики Закарпаття вирішили перейти на григоріанський календар з новою пасхалією.

"В нас була створена робоча комісія, перед тим як переходити на новий календар, яка прийшла до висновку не послуговуватися проміжковим новоюліанським календарем, який поєднує в собі новий і старий стилі — святкування неперехідних свят за григоріанським календарем і відзначення Великодня та свят, які мають змінну дату за старим принципом. Тому ми перейшли повністю на григоріанський календар", — додає священник.

Владислав Ігнатишин також зазначив, що майже всі парафії підтримали таке рішення, тільки 5 — 6 парафій відзначають свята за старим календарем.

За словами священника, чимало закарпатців, які навчаються чи працюють закордоном мають канікули та вихідні у свята за новим стилем. Тому відзначення Великодня за григоріанським календарем дасть змогу об'єднати родини на свята.

"Проте, за яким календарем хто б не святкував, важливо зберегти дух свята Воскресіння Христового", — додав Владислав Ігнатишин.

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