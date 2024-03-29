Дуда ветував законопроєкт про екстрену контрацепцію дівчатам від 15 років

Президент Польщі Анджей Дуда 29 березня наклав вето на фармацевтичний законопроєкт, який передбачав дозвіл продавати без рецептів екстрені контрацептиви дівчатам від 15 років. Він послався на Конституцію і захист здоров'я дітей. Міністерка охорони здоров'я "розчарована", але має план "Б".

Про рішення передати законопроєкт на повторний розгляд Сейму оголосили в канцелярії Анджея Дуди.

У президентській заяві покликалися на:

статтю 122 (5) Конституції Польщі;

бажання дотримуватися конституційних прав та стандартів захисту здоров'я дітей. Ідеться, що президент дослухався до "голосу батьків" і не погодився дозволити ці ліки без рецепта дітям до 18 років — не під наглядом лікарів і без відповідальності батьків;

петицію від громадян із проханням ветувати цей законопроєкт. Її підписали 30 тисяч людей;

те, що під час роботи над законом не було наведено жодних переконливих аргументів на користь безрецептурної доступності контрацептивів.

Водночас Дуда заявив, що відкритий до рішень, передбачених цим законом, щодо повнолітніх жінок.

Правила виписування рецептів на лікарські засоби викладені у статті 96 Закону "Про лікарські засоби". Такий рецепт може виписати фармацевт (не провізор), якщо є ризик для здоров'я пацієнта. Причину виписування мають зазначити в рецепті.

Маріан Вітковський, президент Окружної аптечної ради у Варшаві, розповів у коментарі виданню Rzeczpospolita, що фармацевти ведуть перемовини з Міністерством охорони здоров'я з цього питання, щоб забезпечити доступ пацієнтів до контрацептивів.

Міністерка Ізабелла Лещина сказала, що розчарована рішенням президента, проте в Міністерстві є план "Б".

"Цей закон дуже важливий, очікуваний і потрібний. У нас є план «Б» на наступний рік. Ми перебуваємо на фінальній стадії узгодження деталей з фармацевтами та Вищою фармацевтичною палатою. З 1 травня «ранкова таблетка» буде доступна як фармацевтична послуга", — сказали у відомстві.

Восени 2020 року Конституційний суд Польщі визнав, що аборти через захворювання чи дефекти розвитку плоду суперечать Конституції країни, та запровадив більш жорсткі обмеження на переривання вагітності. Зробити аборт у Польщі можна тільки в декількох випадках: зґвалтування, інцест, загроза життю чи здоров'ю матері.

На початку 2024 року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск казав, що аборти є одним із питань, щодо якого в коаліції існують "різні погляди". Його уряд пообіцяв лібералізувати аборти, однак між партіями немає згоди, у яких випадках буде дозволено операцію. "Громадянська платформа" розробила законопроєкт, який легалізує всі переривання вагітності до 12-го тижня. Подібний проєкт є в "Лівиці". Консерватори подали альтернативні проєкти закону — суворіші стосовно правил аборту.