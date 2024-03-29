Російська армія атакувала Херсон: що відомо про наслідки

29 березня близько 15:00 російські військові вчергове обстріляли житлові квартали Херсона.

Про це у Telegram повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

У дописі йдеться, що військові РФ поцілили поблизу багатоповерхового будинку. Снаряди зруйнували вікна, балкони, майно у квартирах людей. Загиблих та поранених внаслідок атаки немає.

Вдень 28 березня 2024 року російська армія обстріляла Центральний район Херсона. Загинув водій таксі, поранені двоє пасажирів.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.