НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Російська армія атакувала Херсон: що відомо про наслідки
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Російська армія атакувала Херсон: що відомо про наслідки

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Херсон, обстріли РФ, руйнування
Пошкоджений внаслідок російських обстрілів будинок, Херсон, березень 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

29 березня близько 15:00 російські військові вчергове обстріляли житлові квартали Херсона.

Про це у Telegram повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

У дописі йдеться, що військові РФ поцілили поблизу багатоповерхового будинку. Снаряди зруйнували вікна, балкони, майно у квартирах людей. Загиблих та поранених внаслідок атаки немає.

Вдень 28 березня 2024 року російська армія обстріляла Центральний район Херсона. Загинув водій таксі, поранені двоє пасажирів.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Енергетика
У сімох областях України ввечері застосували аварійні та погодинні відключення світла — Міненерго
Дніпро, місто
Масована атака по Дніпропетровщині, є поранені, частина міста без води. Головні новини Дніпра та області 29 березня
Обстріли Донеччина
На Донеччині від російського обстрілу загинула жінка у селі Максимільянівка
Обстріли Сумської області 29 березня 2024 року
92 вибухи: російська армія завдала ударів по дев'яти громадах Сумщини
На початок