Російська армія атакувала Херсон: що відомо про наслідки

29 березня близько 15:00 російські військові вчергове обстріляли житлові квартали Херсона.
Про це у Telegram повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
У дописі йдеться, що військові РФ поцілили поблизу багатоповерхового будинку. Снаряди зруйнували вікна, балкони, майно у квартирах людей. Загиблих та поранених внаслідок атаки немає.
Вдень 28 березня 2024 року російська армія обстріляла Центральний район Херсона. Загинув водій таксі, поранені двоє пасажирів.
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