У ВМС підтвердили збиття над Севастополем російського винищувача Су-27

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що російські військові збили у небі над окупованим Севастополем свій винищувач Су-27 28 березня.

Про це Плетенчук повідомив в етері національного телемарафону.

"Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме РФ і що його було знищено власними силами. У них була тривога, була бойова готовність... У них була тривога, була бойова готовність. Спрацював людський фактор — хтось "дуже хотів отримати медаль" і не став розбиратися, чий це літак", — зазначив він.

Речник ВМС додав, що пілота Су-27 врятували, проте сам літак "фактично знищений".

Що відомо про падіння літака у Севастополі 28 березня

У Севастополі 28 березня в Чорне море впав військовий літак окупантів. Пілот катапультувався. Його підібрали рятувальники. Чоловік залишився живим, повідомив окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв.

Тоді вже припускали, що над Севастополем росіяни могли збити власний винищувач Су-27.

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