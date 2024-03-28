У Севастополі в Чорне море впав військовий літак окупантів: що відомо

У Севастополі 28 березня в Чорне море впав військовий літак окупантів. Пілот катапультувався. Його підібрали рятувальники, чоловік живий.

Про це повідомив окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв на своєму каналі у Telegram.

За його словами, цивільні об'єкти нібито не постраждали.

"Пілот катапультувався. Його підібрали рятувальники Рятувальної служби Севастополя на відстані двохсот метрів від берега. Його життю нічого не загрожує", — написав Развожаєв.

Як розповів місцевий житель у коментарі Суспільне Крим, в окупованому Севастополі пролунав вибух о 17:58 за місцевим часом.

За попередніми даними, над Севастополем росіяни могли збити власний винищувач Су-27. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

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