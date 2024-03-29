У суді в Тернополі винесли вирок чоловіку, який виправдовував збройну агресію

У Тернопільському міськрайонному суді винесли вирок чоловіку, який публічно виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України.

Про це Суспільному повідомив суддя Валентин Ломакін.

"Призначити за даним кримінальним правопорушенням покарання у виді позбавлення волі на строк три роки, без конфіскації майна", — каже суддя.

Суддя Валентин Ломакін. Суспільне Тернопіль

Про такий термін просила прокурорка окружної прокуратури Ірина Лучка.

"Я прошу визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 436, зі значком 2 КК України".

Ірина Лучка. Фото: Суспільне Тернопіль

Рішення суду вступить у дію з 27 квітня, якщо до цього часу обвинувачений не подасть апеляцію. Чоловік повідомив, що буде оскаржувати рішення.

"Я є чоловік у статусі громадянина СРСР. Я народився у СРСР. Я надав чотири документи підтверджують це. Я не являюсь громадянином України, але це все було проігноровано. Справа повністю сфабрикована".