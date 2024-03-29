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У суді в Тернополі винесли вирок чоловіку, який виправдовував збройну агресію
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У суді в Тернополі винесли вирок чоловіку, який виправдовував збройну агресію

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У Тернопільському міськрайонному суді винесли вирок чоловіку, який публічно виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України.

Про це Суспільному повідомив суддя Валентин Ломакін.

"Призначити за даним кримінальним правопорушенням покарання у виді позбавлення волі на строк три роки, без конфіскації майна", — каже суддя.

суд у справі виправдання збройної агресії РФ, 29 березня, 2024
Суддя Валентин Ломакін. Суспільне Тернопіль

Про такий термін просила прокурорка окружної прокуратури Ірина Лучка.

"Я прошу визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 436, зі значком 2 КК України".

Прокурорка Ірина Лучка, Тернопіль, 29 березня, 2024
Ірина Лучка. Фото: Суспільне Тернопіль

Рішення суду вступить у дію з 27 квітня, якщо до цього часу обвинувачений не подасть апеляцію. Чоловік повідомив, що буде оскаржувати рішення.

"Я є чоловік у статусі громадянина СРСР. Я народився у СРСР. Я надав чотири документи підтверджують це. Я не являюсь громадянином України, але це все було проігноровано. Справа повністю сфабрикована".

чоловік виправдовував збройну агресію РФ, 29 березня, 2024
Обвинувачений. Фото: Суспільне Тернопіль

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