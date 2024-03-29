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На Сумщині ввели графіки аварійних відключень
ЕлектроенергіяВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Сумщині ввели графіки аварійних відключень

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У Сумській області ввели графіки аварійних відключень через атаку російських військових на енергетику України.

Про це повідомили в АТ "Сумиобленерго" ввечері 29 березня.

UPD: о 22:15 включені споживачі 6 черги. Раніше повідомляли, що о 21:45 відновлено розподіл електроенергії для споживачів 4 та 5 черг відновлено.

О 20:30 від електроенергії були вимкнені 4-6 черги. Для 1-3 черг електропостачання відновлене.

Ознайомитися з графіками аварійних відключень можна за посиланням.

"При графіках аварійних знеструмлень неможливо передбачити точний час ввімкнення та вимкнення споживачів. Ми інформуватимемо людей, коли буде перехід з одних черг на інші", — розповіла Суспільному речниця АТ "Сумиобленерго" Світлана Калиш.

В Укренерго зазначили, що диспетчерський центр вимушений застосувати графіки на період вечірнього максимуму споживання також на Полтавщині та Донеччині. Аварійні відключення вже діють у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та в Кривому Розі.

Що відомо про обстріли Сумщини 29 березня

  • Війська РФ 7 разів обстріляли Сумську область. Зафіксовано 35 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

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