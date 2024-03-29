Сили цивільного захисту, спеціалізовані служби та аварійно-рятувальні підрозділи Києва відпрацьовували алгоритм дій у разі можливих підтоплень під час весняного водопілля. Такі навчання є регулярними, щоб перевірити готовність екстрених служб долати наслідки паводків і вдосконалити навички.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, на сьогодні аварійних підтоплень у Києві не зафіксовано. Рятувальники тренувалися надавати допомогу населенню на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

Навчання рятувальних підрозділів для протидії наслідкам повені, Київ, 29 березня 2024 р. Фото: КМДА

"Йдеться про можливе підвищення рівня води в разі аварійного скиду води з ГЕС. Це може стати причиною підтоплень, тому важливо перевірити повноту і реальність розроблених планів реагування на такі ситуації, вдосконалити навички взаємодії і врахувати вірогідні фактори впливу тощо", — пояснив Пантелеєв.

Навчання рятувальних підрозділів для протидії наслідкам повені, Київ, 29 березня 2024 р. Фото: КМДА

Під час навчань аварійно-рятувальні підрозділи тренувалися розгортати штаб, відкачувати воду з підтопленого об'єкта, рятувати "потерпілих" із човна, що дрейфує, надавати меддопомогу, проводити евакуацію.

Навчання рятувальних підрозділів для протидії наслідкам повені, Київ, 29 березня 2024 р. Фото: КМДА

Як зазначив заступник голови КМДА, в разі виникнення надзвичайної ситуації місто зможе залучити 7,5 тис. осіб особового складу та понад 600 одиниць техніки.

Навчання рятувальних підрозділів для протидії наслідкам повені, Київ, 29 березня 2024 р. Фото: КМДА

Навчання рятувальних підрозділів для протидії наслідкам повені, Київ, 29 березня 2024 р. Фото: КМДА

У КМДА також повідомили, що природній процес весняного водопілля супроводжується виходом води на заплаву. У разі масштабного паводку в Києві, у зону ризику підтоплення можуть потрапити окремі прибережні території в шести районах: Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському.

Навчання рятувальних підрозділів для протидії наслідкам повені, Київ, 29 березня 2024 р. Фото: КМДА

На початку березня столичні рятувальники провели масштабні навчання в одному з бізнес-центрів Києва. Тренувалися евакуйовувати людей із висотного будинку під час імпровізованої пожежі.