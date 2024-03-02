У столиці провели масштабні навчання в одному з бізнес-центрів. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) тренувалися евакуйовувати людей із висотного будинку під час імпровізованої пожежі.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Зазначається, що за тактичним задумом — в приміщенні котельні на 8 поверсі сталася пожежа.

Рятувальники ДСНС під час навчань. Фото: ГУ ДСНС Києва/Facebook

У ДСНС поінформували, що на місці підрозділи розгорнули техніку та в складі газодимозахисників вирушили на розвідку. В приміщеннях можуть знаходитись люди, тому необхідно було організувати евакуацію.

Рятувальники ДСНС під час навчань. Фото: ГУ ДСНС Києва/Facebook

Наступний підрозділ організовував ланку та пробирався зовнішніми сходами до осередку пожежі, щоб подати воду на гасіння. Паралельно з цим встановили колінчатий автопідйомник для гасіння пожежі з відстані.

"Всі дії були виконані чітко, злагоджено та з максимальним результатом. Потерпілих немає, персонал та відвідувачі евакуйовані", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про тренування в умовах війського стану у Києві та області

У Києві підрозділи угруповання сил та засобів оборони протягом трьох днів брали участь у військових навчаннях. Тенування відбувалося у Дарницькому районі. Їхня мета — нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

Також у місті провели штабні тренування сил цивільного захисту, аби відпрацювати дії на випадок надзвичайної ситуації з можливим радіаційним забрудненням.

У столиці та області пройшли військові навчання, під час яких відпрацьовували практичні дії особового складу, техніки та озброєння. Жителів попереджали про переміщення особового складу та рух важкої техніки.

Угрупування сил і засобів оборони Києва проводили військові навчання, за сценарієм: загарбники проводили наступальну операцію з північного напрямку.

В Ірпені екстрені служби перевіряли координацію та послідовність своїх дій під час надзвичайної ситуації. За сценарієм: ракета влучила у житловий будинок, є постраждалі.

У Макарівській громаді організовували тренування підрозділів сил оборони. У зв'язку з проведенням військових маневрів в області, жителів попереджали про звуки вибухів та пострілів стрілецької зброї.

У Вишгородського районі провели командно-штабні навчання із органами управління та силами цивільного захисту. Їхня мета — вдосконалити злагодженість та оперативність в роботі сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій. Також відпрацьовувалися оповіщення та евакуація населення.

Прикордонники та підрозділи ЗСУ також провели спільні навчання контрдиверсійної боротьби на Київському напрямку, зокрема, в Чорнобильській зоні. За легендою навчань диверсійно-розвідувальна група намагається перетнути держкордон, але її помітив спостережний пост.