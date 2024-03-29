У громадах на Тернопільщині провели в останню дорогу двох бійців

На Тернопільщині провели в останню дорогу двох військовослужбовців Василя Швалюка, Степана Шумила.

Про це повідомили на сторінках громад.

В Іванівській громаді попрощалися із бійцем Василем Швалюком. Попрощатися із бійцем прийшли жителі громади, керівництво, військові. Чоловік був сапером. Зупинилося серце бійця 22 березня 2024 року. Бійцю було 38 років. В Іванівській сільській територіальній громаді 28 та 29 березня оголосили жалобними днями.

Похорон Василя Швалюка. Фото: Іванівська громада

У Лановецькій громаді зустріли тіло бійця Степана Шумила. Чоловік був жителем села Татаринці.

Боєць був головним сержантом десантно-штурмового взводу. Він загинув 15 серпня 2023 року в районі населеного пункту Вербове, Пологівського району, Запорізької області. У Лановецькій міській територіальній громаді 28-29 березня 2024 року оголосили Днями жалоби.