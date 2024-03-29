Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев поінформував, що до загального фонду держбюджету в березні 2024 року надійшли 107,1 млрд грн. Це в 1,6 раза більше, ніж за той самий період торік.

Про це посадовець написав 29 березня у своєму Telegram.

Показники розпису Мінфіну виконані повністю (109,4% додатково до бюджету — 9,2 млрд грн). Перевиконання відбулося з джерел:

податок на прибуток (+13,5 млрд грн, або у 1,3 раза);

з вироблених та ввезених підакцизних товарів (+0,3 млрд грн, або +2,8% завдяки перевиконання з тютюну та тютюнових виробів);

податок на доходи фізичних осіб (+0,5 млрд грн, або +3,5%).

На рахунки платників відшкодовано 11,1 млрд грн ПДВ. Загалом перевиконання за 3 місяці становить 13,1% або 32,4 млрд грн.

Найбільше перевиконання відбулось з: податку на прибуток — плюс 38,4 млрд грн (в 1,7 раза), ПДВ плюс 2,0 млрд грн (+3,0%) та ПДФО плюс 1,3 млрд грн (+2,9%).

У Мінфіні на початку березні заявили, що потреба України у зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту держбюджету у 2024 році становить близько 37,3 мільярда доларів США. При цьому бюджет потребує ще 9,5 мільярдів для фінансування першочергових потреб відновлення.

До загального фонду Державного бюджету в березні надійшло близько 9 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.