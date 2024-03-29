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Україна у березні отримала близько 9 млрд доларів зовнішнього фінансування — Мінфін
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Україна у березні отримала близько 9 млрд доларів зовнішнього фінансування — Мінфін

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Мінфін
Міністерство фінансів України. Фото: ibc.ua

До загального фонду Державного бюджету в березні надійшло близько 9 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Як зазначили у відомстві, серед донорів:

  • ЄС — 4,9 мільярда доларів (пільгове фінансування);
  • Канада — 1,5 мільярда доларів (пільгове фінансування);
  • Японія — 1,1 мільярда доларів (пільгове фінансування);
  • МВФ — 880 мільйонів доларів (пільгове фінансування);
  • Велика Британія — 515 мільйонів доларів (пільгове фінансування).

У Мінфіні вказали, що у 2024 році зовнішнє фінансування України сягає 10,1 мільярда доларів, а загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ мовиться про 83,7 мільярда доларів.

"Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків Держбюджету", — пояснили в міністерстві.

Деталі про зовнішнє фінансування у березні

Кошти від ЄС стали першим траншем у межах нового інструменту Ukraine Facility. Вони також є частиною перехідного фінансування, загальний обсяг якого сягає 6 мільярдів євро.

"Механізм перехідного фінансування дозволяє забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility", — передали у відомстві.

Японія спрямовувала фіндопомогу через механізми Світового банку. З неї 882 мільйони доларів є частиною позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (DPL), а 230 мільйонів доларів — коштами у межах "Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

Пільговий кредит від Канади надійшов у межах 3 додаткової угоди, яка є продовженням договору, підписаного 8 серпня 2022 року.

Фінансування від МВФ стало 4 траншем у межах програми Механізму розширеного фінансування (EFF). До слова, Україна залучила вже близько 5,4 мільярда доларів з передбачених програмою 15,6 мільярда доларів.

"Пільгове фінансування від Великобританії є частиною позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" через механізм Світового банку", — додали у Мінфіні.

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