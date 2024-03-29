Україна отримала 1,5 мільярда доларів США кредиту на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку. Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку ключових пріоритетів держбюджету.

Про це 29 березня повідомили у Міністерстві фінансів.

"Фінансування складається з гарантії японського уряду через цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) обсягом 984 млн доларів США та гарантії Великої Британії на суму 516 млн доларів США", — йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що до загального фонду держбюджету надійшло 1,4 млрд доларів США. Також з метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України програмою передбачена капіталізація відсотків з японських коштів у сумі 99,54 млн доларів.

Передумовою отримання траншу стало виконання Україною необхідних 8 вимог за програмою. Це, зокрема, гармонізація митного та податкового законодавства України до норм ЄС, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, а також забезпечення прозорості та підзвітності у системі електронних закупівель.

"Ефективна робота уряду, разом зі своєчасною підтримкою від партнерів дозволяють нам підтримувати стабільність фінансової системи, навіть в умовах повномасштабної агресії та щоденного терору зі сторони Росії. Вдячний Японії, Великій Британії та команді Світового банку, які стоять з Україною пліч-о-пліч від лютого 2022 року. Залучене фінансування буде спрямовано для підтримки ключових пріоритетів держбюджету", – прокоментував надання позики міністр фінансів України Сергій Марченко.

Раніше Рада директорів Світового банку схвалила рішення про виділення Україні 1,5 млрд доларів у межах позики на підтримку політики розвитку та відновлення (DPL).

DPL — це системний проєкт, спрямований на підтримку проведення реформ в Україні, а кошти зараховуються до загального фонду державного бюджету єдиним траншем за результатами виконаних до її підписання завдань.

У грудні 2023 року Світовий банк виділив Україні 1,34 мільярда доларів. Ці кошти були направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету.