У будинку в центрі Одеси сталась пожежа, під час гасіння загинув рятувальник

Вдень 29 березня на вулиці Канатній в Одесі сталась пожежа у житловому будинку. Під час її гасіння загинув рятувальник.

Про це повідомили у Facebook регіонального управління ДСНС.

Загорілась квартира на верхньому поверсі чотириповерхового будинку. По прибуттю на місце рятувальники побачили, що горить відкритим полум’ям і дах будинку.

Площа пожежі склала 1500 квадратних метрів. Із будинку евакуювали трьох людей.

Пожежа на вулиці Канатній в Одесі 29 березня 2024 року. Фото: ДСНС в Одеській області

Співробітники ДСНС гасили пожежу майже три години. На місці працювали 64 рятувальників. Під час гасіння пожежі один з рятувальників загинув, повідомили в ДСНС.

Причину пожежі встановлюють.

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