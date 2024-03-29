Британським солдатам знову дозволять носити бороду

Солдатам і офіцерам британської сухопутної армії тепер буде дозволено відрощувати бороди. Заборона діяла більш як 100 років. Керівництво армії і начальник Генштабу армії Британії розпорядилися щодо зміни політик.

Про це повідомляють британські видання The Guardian та The Independent.

Газети цитують The Times, де повідомили, що рішення ще має бути схвалено королем Чарльзом. Він 28 березня дав добро на зміни в порядку.

Борода має бути тільки повною, від 2,5 до 25,5 мм завдовжки, доглянута. Не дозволяється жоден плямистий або нерівномірний ріст і нетиповий колір бороди.

Заборона трималася понад 100 років, а сухопутні війська — останні, хто переглянув її. Військово-морський флот давно дозволив бійцям носити бороди, а військово-повітряні сили скасували заборону в 2019 році. Цей же підрозділ дотримувався суворої політики, дозволяючи бороду лише через особливості здоров’я, через релігію або задля спецоперацій — наприклад, під час виконання таємних місій або під час бойових дій в Афганістані.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у грудні заявляв, що заборона на носіння бороди в армії є "смішною" і що настав час модернізуватися.

"Як так сталося, що ми все ще боремося за призов, а потім свавільно кажемо, що ти не можеш приєднатися [якщо відростиш бороду]. Це просто смішно", — сказав він в інтерв'ю Times.

Представник армії додав: "Протягом останніх кількох місяців ми проводили перегляд нашої політики щодо зовнішнього вигляду. Широка аудиторія офіцерів і солдатів строкової служби, резервістів, військовослужбовців запасу та ветеранів скористалася можливістю висловити свою думку. Керівництво армії розглянуло результати опитування, і начальник Генерального штабу розпорядився, що політика щодо зовнішнього вигляду зміниться, і офіцерам і солдатам буде дозволено відрощувати бороди. Ми прислухалися до наших людей і почали діяти".