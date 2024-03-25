Велика Британія планує нові інвестиції в ядерне стримування

Велика Британія вкладатиме додаткові кошти у розвиток атомної енергетики та зміцнення власних сил ядерного стримування.

Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Сполученого Королівства Ріші Сунака на сайті уряду Британії.

"Внутрішній ядерний потенціал життєво важливий для нашої національної оборони та енергетичної безпеки, підтримки нашого ядерного стримування та забезпечення більш дешевою та надійною енергією споживачів у Великій Британії. Атомна промисловість швидко зростає, у найближчі 10 років їй знадобиться на 50% більше висококваліфікованих працівників, і нам необхідно підготувати нове покоління британських талантів. Уряд співпрацює з представниками промисловості, включаючи BAE Systems, Rolls-Royce, EDF і Babcock, щоб до 2030 року інвестувати не менше 763 млн фунтів стерлінгів у підготовку кадрів та освіту для створення робочих місць", — йдеться у заяві Сунака.

Зазначається, що інвестиції допоможуть створити "40 тис. робочих місць на кінець десятиліття". Крім того, британський уряд планує вкласти понад 200 млн фунтів стерлінгів у доброустрій міста Барроу-ін-Фернес на півночі Англії, відомого як центр будівництва підводних човнів ВМС Великої Британії.

Найближчим часом буде опублікована доповідь Міноборони, у якій будуть описані конкретні кроки щодо зміцнення сил ядерного стримування, зокрема за допомогою озброєння атомних підводних човнів типу Dreadnought на початку 2030-х років та поглиблення партнерства з Австралією та США у рамках угоди про співпрацю у сфері оборони та безпеки AUKUS.