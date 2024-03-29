Освячення великодніх кошиків у римо-католицькому храмі Непорочного серця Пресвятої Діви Марії, що в одному з мікрорайонів Хмельницького, тривало з ранку суботи до обіду неділі, 31 березня.

Про святкове богослужіння й чи є церковні вимоги до наповнення великодніх кошиків розповів Суспільне Хмельницький отець Антоній Андрущишин.

Хмельничанка Ірина разом з трирічною дочкою Дарією прийшли освячувати великодній кошик до костелу у неділю, 31 березня. Жінка розповіла, що у їхніх кошиках: "У нас тут паска, м'ясо, яєчка".

Відвідування великодньої служби у костелі — сімейна традиція, розповіла Ірина: "Підготовка до цього свята, до Воскресіння Господнього, воно переживається зовсім по іншому, ніж минулі роки — до війни. Тому що цей біль, це горе — воно звичайно дає глибше це все розуміти. Багато розуміння прийшло іншого і переоцінки".

Дівчинка освячує великодній кошик, 31 березня 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

Освячення великодніх кошиків у римо-католицькому храмі Непорочного серця Пресвятої Діви Марії, що в одному з мікрорайонів Хмельницького, тривало з ранку суботи до обіду неділі, 31 березня, розповідає настоятель храму, отець Антоній Андрущишин.

"В велику суботу ми наголосили, що можна посвячувати паску, але і прийти теж до сповіді — душу посвятити. То багато було людей. Вчора цілий день сповідали й святили — що дві години. Сьогодні сніданок вранці, то вони хочуть, щоб у них паска була готова", — сказав настоятель римо-католицького храму.

Великодні кошики хмельничан, 31 березня 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

Святкове богослужіння Воскресіння Господнього у храмі розпочали о сьомій ранку святковою процесією. Наприкінці святкового богослужіння — освятили кошики. Хмельничанка Ганна Костьолко розповіла, що поклала до свого: "Паску, яйця, воду, сіль, помідору, огірок. І пряник святковий — з Гданська передала мені дочка".

Щороку ходить освячувати великодній кошик до костелу хмельничанин Микола Василенко: "У кошику в мене завжди вода, паска, крашанки й ковбаса. Було б особливе свято, якби не було тривог і війни. А так надія — що війна закінчиться нашою перемогою. І чим швидше. І щоб наші хлопці вернулись живими й всі сім’ї дочекались наших солдат цілими".

Отець освячує великодні кошики, 31 березня 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

За словами отця Антонія Андрущишина, церковних вимог до наповнення великодніх кошиків — немає: "Паска — це є той символ і Старого Завіту, і Нового, все разом об’єднане і посвячене. Але, як ми наголошуємо, християни, щоб ми пам’ятали про душу, бо душа наша — в кошику тіла, теж потребує життя, очищення від гріхів і посвяти. А щоб тільки вірити в їдло, то цього мало. Освячення паски — дуже важлива стара традиція. Але це — додаток. Основне — Бог і душа".

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