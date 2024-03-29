В Ужгороді вдесяте відкрили виставку-конкурс "Світ писанки"

Понад 600 писанок представили на виставці-конкурсі "Світ писанки" в Музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді. Частиною виставки є експозиція "Світло Великодня", на якій представлена колекція Музею писанкового розпису з Івано-Франківської області. Про це Суспільному розповів директор музею Василь Коцан.

За словами Василя Коцана, у музеї будуть продавати писанки, які віддали майстри, а зароблені гроші спрямують на потреби ЗСУ.

"Це вже десята ювілейна виставка "Світ писанки" в нашому музеї. Чимало майстринь зголосилися взяти участь з закордону. Це є Словаччина, Румунія, Польща, Чехія, одна майстриня з Хорватії, одна зі США, доєдналася майстриня зі Швейцарії. В українському контексті — це є Львів, Львівська область, Івано-Франківська область, місто Київ, майстрині з Черкас, з Дніпра, з Тернополя, Луцька, з Рівного цього року вперше презентують свої роботи. До виставки активно долучаються майстрині з нашого краю – із Закарпаття. Крім того, 300 писанок представлені майстринями на продаж. Усі виручені гроші будуть направлені на потреби ЗСУ", — розповідає Василь Коцан.

Виставка-конкурс "Світ писанки", м. Ужгород, 29 березня 2024 року. Суспільне Ужгород/Руслана Гостюк

Майстриня Марія Купарь на виставку-конкурс "Світ писанки" віддала мальованки, а також писанки декоровані бісером і розмальовані контуром.

"Тут мальованки — 15 штук, 7 — декоровані бісером і 7 — розмальовані контуром — сучасна техніка, а також 2 — вишиті писанки, просто вишивка хрестиком, декоровані бісером і вишивка, комбіновані. Усі писанки "Мальованки" — ми з дитинства такі писанки малювали, мені це запам’яталося, то такі "Мальованки" я досі роблю. Я беру участь всі ці роки. Можливо, один рік був, що не брала участь, коли коронавірус був, а так щороку беру", — розповідає Марія Купарь.

Виставка-конкурс "Світ писанки", м. Ужгород, 29 березня 2024 року. Суспільне Ужгород/Руслана Гостюк

Роботи майстрині Ольги Ловги з Іршавської громади мають патріотичну тематику. Тут можна побачити мотанки, бісерки, вишиті писанки.

"Це авторська робота, яку я зробила сама. Тут іде захисний оберіг, сварга, ангели, тризуб та піксель. Це ми на роботі, я працюю в Іршавському центрі позашкільної освіти, ми там з дітьми в’яжемо сітки, то ми в’язали сітки й мені спала на думку така ідея — оздобити, зробити такі писанки з піксельної стрічки та доповнити калиною, голубом. Такі ж самі ми тепер робимо з дітками для військових. "Україна", "Перемога", "Незламні" і "Слава Україні" — це є 4 яєчка, на них закодовані такі слова", — додає Ольга Ловга.

Виставка-конкурс "Світ писанки", м. Ужгород, 29 березня 2024 року. Суспільне Ужгород/Руслана Гостюк

Виставка-конкурс "Світ писанки", м. Ужгород, 29 березня 2024 року. Суспільне Ужгород/Руслана Гостюк

На виставці-конкурсі "Світ писанки" представили понад 600 писанок майстрів з різних областей України та з закордону.

"Писанки — мальованки, дряпанки, оцтованки, є писанки, виконані на дереві методом випалювання, є декоровані різними крупами, є техніка декупаж та квілінг. Крім того, окрему експозицію у цьогорічній нашій спільній виставці презентує Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського, це з міста Коломия Івано-Франківської області в сусідньому виставковому залі. Вони презентують фондову збірку єдиного в Європі музею писанкового розпису", — розповідає директор Музею народної архітектури та побуту Василь Коцан.

Виставка-конкурс "Світ писанки", м. Ужгород, 29 березня 2024 року. Суспільне Ужгород/Руслана Гостюк

Виставка-конкурс "Світ писанки", м. Ужгород, 29 березня 2024 року. Суспільне Ужгород/Руслана Гостюк

"Ми привезли дуже незначну колекцію своїх творів, це близько 1000 і з них 800 писанки. Ми привезли з собою гобелени і текстиль, ми показали кераміку. Ми зробили таку композицію як тризуб — наш герб державний, він виконаний із писанок різних регіонів України, це є артефакти сучасної війни, це писанки, виконані з снарядів і ракет, якими знищувалися наші населені пункти. Наші митці зуміли із цих речей зробити предмети мистецтва і показати, що ми переможемо", — додає директорка Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття.

Виставка-конкурс "Світ писанки", м. Ужгород, 29 березня 2024 року. Суспільне Ужгород/Руслана Гостюк

Виставка-конкурс "Світ писанки" триватиме до 7 травня. Побачити експонати та придбати писанку охочі можуть у Музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді.

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