Війська РФ застосовують велику кількість зброї, аби атакувати позиції Збройних сил України. Використовують керовані авіаційні бомби, безпілотники та несуть великі втрати. Про ситуацію на Донецькому напрямку Суспільному розповів пресофіцер 128 бригади ТрО Дніпра Олександр Курбатов.

За його словами, ситуація на фронті залишається важкою.

"Ситуація у нас не змінюється, на жаль. Ситуація на нашій ділянці залишається така, як і була. Ворог активно застосовує максимум зброї, аби якось нас атакувати. Намагаються йти вперед, але при цьому несуть великі втрати. Інше питання, що ці втрати не здатні повернути наших загиблих або поранених. І, на жаль, скільки б військових РФ не було знищено — це не повертає наших бійців", – каже він.

Він зазначає, що війська РФ тиснуть безперервно.

"Ситуація на нашому напрямку не кінематографічна: нічого не залишилось, просто все знесено артилерійським вогнем. Це та постійність, яка не є гарною ознакою", – каже Олександр Курбатов.

Олександр каже, що на даний час є потреба в людях.

"І головне, щоб у нас було більше людей, мають бути люди, які підуть на підкріплення. Тоді бійці встигають відновитися, з’їздити додому. А бійці, які не мають такої можливості — це абсолютно інше навантаження. Одне з головних питань — внутрішня мобілізація людей. Чомусь у нас в певний час люди вирішили, що можна обійтися без них, і все вирішиться і без них. Це помилкова точка зору", – розповів він.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро