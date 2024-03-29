НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Мають бути люди, які підуть на підкріплення". Пресофіцер 128 бригади ТрО Дніпра про ситуацію на фронті
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

"Мають бути люди, які підуть на підкріплення". Пресофіцер 128 бригади ТрО Дніпра про ситуацію на фронті

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Військові, Дніпропетровщина
Олександр Курбатов. Фото: Суспільне Дніпро

Війська РФ застосовують велику кількість зброї, аби атакувати позиції Збройних сил України. Використовують керовані авіаційні бомби, безпілотники та несуть великі втрати. Про ситуацію на Донецькому напрямку Суспільному розповів пресофіцер 128 бригади ТрО Дніпра Олександр Курбатов.

За його словами, ситуація на фронті залишається важкою.

"Ситуація у нас не змінюється, на жаль. Ситуація на нашій ділянці залишається така, як і була. Ворог активно застосовує максимум зброї, аби якось нас атакувати. Намагаються йти вперед, але при цьому несуть великі втрати. Інше питання, що ці втрати не здатні повернути наших загиблих або поранених. І, на жаль, скільки б військових РФ не було знищено — це не повертає наших бійців", – каже він.

Він зазначає, що війська РФ тиснуть безперервно.

"Ситуація на нашому напрямку не кінематографічна: нічого не залишилось, просто все знесено артилерійським вогнем. Це та постійність, яка не є гарною ознакою", – каже Олександр Курбатов.

Олександр каже, що на даний час є потреба в людях.

"І головне, щоб у нас було більше людей, мають бути люди, які підуть на підкріплення. Тоді бійці встигають відновитися, з’їздити додому. А бійці, які не мають такої можливості — це абсолютно інше навантаження. Одне з головних питань — внутрішня мобілізація людей. Чомусь у нас в певний час люди вирішили, що можна обійтися без них, і все вирішиться і без них. Це помилкова точка зору", – розповів він.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
гуманітарна допомога пенсіонери хворі волонтери "Світлячки Благо" Іллінівка Донеччина
Волонтери привезли гуманітарні набори жителям Донеччини: хто отримав
Енергетика
У сімох областях України ввечері застосували аварійні та погодинні відключення світла — Міненерго
Дніпро, місто
Масована атака по Дніпропетровщині, є поранені, частина міста без води. Головні новини Дніпра та області 29 березня
Дмитро Кулеба
Відбулись позитивні зрушення у ставленні Індії до війни Росії проти України — Кулеба
На початок