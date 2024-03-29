НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Волонтери Миколаївщини отримали понад три тонни допомоги з Німеччини
ВОЛОНТЕРИГуманітарна допомогаНІМЕЧЧИНАРегіони

Волонтери Миколаївщини отримали понад три тонни допомоги з Німеччини

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Миколаївським волонтерам з Німеччини привезли понад три тонни медичної та будівельної гуманітарної допомоги. Медичне приладдя та препарати роздадуть у лікарні та людям, а інструменти та обладнання сільрадам, які зазнали пошкоджень від російських обстрілів та місцевим загонам пожежної охорони.

Про свою діяльність 29 березня волонтери розповіли кореспондентам Суспільного.

Волонтер благодійного фонду "Стрибог" Олександр Спатар каже, що благодійники отримали постільну білизну, речі, включно з дитячими та взуття.

"Нам привезли три генератори. Знову ж таки, речі, взуття. Велика кількість інструменту. Лопати, граблі, маски захисні. Привезли інструмент для ДСНС", — каже Олександр.

Волонтер БФ "Стрибог" Олександр Спатар
Волонтер БФ "Стрибог" Олександр Спатар. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Волонтер додає, що ця допомога включає медичне обладнання, ліки, будівельні матеріали та інструменти.

"Частина піде на Херсон, дещо піде в Станіславську громаду — там було розбомблено комунальне підприємство. Ми їм передаватимемо інструменти. Також піде гігієна для дорослих. Частина піде на Очаків, там є люди, які живуть в підвалах, будинки розбиті. Частина піде військовим та дітям", — зазначає Олександр.

Волонтери сортують гуманітарну допомогу від Німеччини
Волонтери сортують гуманітарну допомогу від Німеччини. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Дві тисячі кілометрів подолали два мікроавтобуси з вантажем за двоє діб, розповідає волонтер з Німеччини Хорст Кьонінг.

"Наприклад. якщо лікарню зруйнували. Тоді нам кажуть, потрібно те і те. Ми закуповуємо що треба й привозимо сюди", — розповідає Кьонінг.

Волонтер з Німеччини Хорст Кьонінг
Волонтер з Німеччини Хорст Кьонінг. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Ця місія відвідує Миколаївщину в середньому один раз на місяць.

Слідкуйте за новинами Суспільного Миколаїв у Telegram, Viber, YouTube та Instagram.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
гуманітарна допомога пенсіонери хворі волонтери "Світлячки Благо" Іллінівка Донеччина
Волонтери привезли гуманітарні набори жителям Донеччини: хто отримав
Працівниці Закарпатського ТЦК та волонтерки ліплять вареники для захисників
"Вареничні вечорниці": працівниці Закарпатського ОТЦК та СП разом із волонтерками ліплять вареники для захисників
На Чернігівщину зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини
"Не змогли залишитись осторонь": на Чернігівщину зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини
У Полтаві кавярня купила авто для ЗСУ
У Полтаві зібрали понад 150 тисяч гривень на автівку для 103-ї бригади
На початок