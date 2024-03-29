Миколаївським волонтерам з Німеччини привезли понад три тонни медичної та будівельної гуманітарної допомоги. Медичне приладдя та препарати роздадуть у лікарні та людям, а інструменти та обладнання сільрадам, які зазнали пошкоджень від російських обстрілів та місцевим загонам пожежної охорони.

Про свою діяльність 29 березня волонтери розповіли кореспондентам Суспільного.

Волонтер благодійного фонду "Стрибог" Олександр Спатар каже, що благодійники отримали постільну білизну, речі, включно з дитячими та взуття.

"Нам привезли три генератори. Знову ж таки, речі, взуття. Велика кількість інструменту. Лопати, граблі, маски захисні. Привезли інструмент для ДСНС", — каже Олександр.

Волонтер БФ "Стрибог" Олександр Спатар. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Волонтер додає, що ця допомога включає медичне обладнання, ліки, будівельні матеріали та інструменти.

"Частина піде на Херсон, дещо піде в Станіславську громаду — там було розбомблено комунальне підприємство. Ми їм передаватимемо інструменти. Також піде гігієна для дорослих. Частина піде на Очаків, там є люди, які живуть в підвалах, будинки розбиті. Частина піде військовим та дітям", — зазначає Олександр.

Волонтери сортують гуманітарну допомогу від Німеччини. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Дві тисячі кілометрів подолали два мікроавтобуси з вантажем за двоє діб, розповідає волонтер з Німеччини Хорст Кьонінг.

"Наприклад. якщо лікарню зруйнували. Тоді нам кажуть, потрібно те і те. Ми закуповуємо що треба й привозимо сюди", — розповідає Кьонінг.

Волонтер з Німеччини Хорст Кьонінг. Суспільне Миколаїв/Олександр Гордієнко

Ця місія відвідує Миколаївщину в середньому один раз на місяць.

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