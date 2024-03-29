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Єліне атакували дронами: росіяни обстріляли вісім сіл на прикордонні Чернігівщини
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Єліне атакували дронами: росіяни обстріляли вісім сіл на прикордонні Чернігівщини

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Дрон у небі, обстріли прикордоння Чернігівщини 764 день
Дрон у небі. ФОТО: Колаж Суспільне Чернігів

Російські війська за добу 28 березня обстріляли з мінометів, ствольної артилерії та FPV-дронів вісім сіл у чотирьох прикордонних громадах Чернігівщини: Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Новгород-сіверська громада:

у напрямку села Грем’яч — п'ять приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.

Семенівська громада:

  • у напрямку села Грем'ячка — 19 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
  • у напрямку села Леонівка — 10 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
  • у напрямку села Сергіївське — три приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм;
  • у напрямку села Карповичі — чотири приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії.

Сновська громада:

  • у напрямку села Єліне — сім приходів, ймовірно, FPV-дрони та 10 приходів з міномета калібру 120 мм;
  • у напрямку села Клюси — 16 приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм.

Городнянська громада:

у напрямку села Сеньківка — чотири приходи, ймовірно, з міномета 120 мм.

Нагадаємо, 28 березня росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії та FPV-дронів 12 сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини: Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській. Всього прикордонники зафіксували 88 вибухів.

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