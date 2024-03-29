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У Тернополі попрощались із військовим Іваном Грицком
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У Тернополі попрощались із військовим Іваном Грицком

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Військовий Іван Грицко
Боєць Іван Грицко. Фото: Суспільне Тернопіль

У Тернополі попрощалися із 53-річним бійцем Іваном Грицком. Чоловік служив на Донеччині. Помер військовий 23 березня.

Про це Суспільному розповіла дружина бійця Анна Грицко.

Попрощатися з бійцем прийшов його сусід Петро Расамахін.

"Дбав про дітей. Поганого нічого не можу про нього сказати. Дуже чуйна і ввічлива людина. Дружив я з ним 30 років".

Тернополянин Петро Расаміхін, друг Івана Грицка, Тернопіль, 29 березня, 2024
Сусід Петро Расамахін. Фото: Суспільне Тернопіль

Із Дому печалі траурний кортеж вирушив у село Довжанка.

Похорон бійця Івана Грицка, Тернопіль, 29 березня, 2024
Дім печалі. Фото: Суспільне Тернопіль

Тут на місцевому кладовищі поховали Івана Грицка. Його дружина Анна каже, разом з чоловіком прожили 34 роки. За яких обставин він помер – наразі не відомо.

"Я поїхала за кордон. Він виховував трьох дітей. Чоловік до школи відводив їх, на роботу ходив. Він був дуже доброю людиною. Чоловік служив на Донецькому напрямку".

Анна Грицко дружина військового. Похорон бійця Івана Грицка, Тернопіль, 29 березня, 2024
Дружина Анна Грицко. Фото: Суспільне Тернопіль

Дружина каже, що чоловіка мобілізували у жовтні 2023 року. Поховали Івана Грицка на цвинтарі села Довжанка, Підгороднянської громади.

Похорон бійця Івана Грицка, Тернопіль, 29 березня, 2024
Похорон бійця Івана Грицка, Тернопіль. Фото: Суспільне Тернопіль

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