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Що задекларував міський голова одного із міст на Тернопільщині
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Що задекларував міський голова одного із міст на Тернопільщині

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Володимир Шматько
Міський голова Чорткова. Фото: Fb/Володимир Шматько

Міський голова Чорткова, що на Тернопільщині, Володимир Шматько оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік.

Її опублікували на Єдиному державному реєстрі декларацій.

У декларації за 2023 рік Володимир Шматько вказав, що заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, за рік становила 700 097 гривень. У готівці Володимир Шматько зберігає 60 000 гривень, 2 тисячі американських доларів та 3 тисячі євро.

У декларації Володимир Шматько вказав житловий будинок площею 168,3 метрів квадратних і земельну ділянку площею 662 квадратних метри. А також автомобіль ВАЗ 2121 1985 року випуску.

Дружина міського голови Мар’яна Шматько задекларувала автомобіль JEEP RENEGADE 2017 року випуску вартістю 364 000 гривень. Також земельну ділянку площею 20 000 метрів квадратних, її вартість — 59 118 гривень (вартість на момент набуття права — 8.12.2022). За 2023 рік Мар’яна Шматько заробила 118 906 гривень, йдеться у декларації.

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