На Чернігівщину зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини

До Ніжина 27 березня зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини. Евакуювали 22 собаки та кота Ваську через постійні обстріли, розповіла зооволонтерка Ірина Павлова. Всім тваринам надали медичну допомогу, одного собаку вже забрали в родину. Як почуваються тварини — читайте далі.

Як евакуйовували тварин

У притулку ГО "Щаслива тварина" є 55 собак та сім котів. Також є тварини, які на перетримці, каже керівниця організації Ірина Павлова. З її слів, коли дізналася, що прикордоння Сумщини почали частіше обстрілювати, вирішила, що тварин потрібно рятувати. За два дні перед поїздкою збудували для тварин два додаткові вольєри.

"З телебачення ми дізналися про обстріли Сумщини і не змогли залишитись осторонь. Ми вирішили, що нам треба тварин врятувати. Нас було троє: водій, я та ще одна зооволонтерка. Ми взяли клітки і поїхали на прикордоння Сумщини. Ми побачили весь цей жах".

Собака, яку евакуювали з прикордоння Сумщини. ФОТО: Ірина Павлова

Собака, яку евакуювали з прикордоння Сумщини. ФОТО: Ірина Павлова

Під час евакуації потрапили під обстріл

Зооволонтерка каже, евакуювали тварин з Білопілля та сусідніх сіл.

"Під час евакуації був артобстріл. Ми на деякий час зайшли в ангар, щоб не залишатися на вулиці. Коли стало тихіше, ми далі почали збирати тварин. Там є жіночка, яка позбирала тварин в ангар, і ми деяких тварин забрали. Але лише тих, хто помістився. Там залишилося ще дуже багато тварин. Кіт Васька цілий час ходив за нами і ми його забрали".

Зооволонтерка Ірина Павлова. ФОТО: Ірина Павлова

Кіт Васька, якого евакуювали з прикордоння Сумщини. ФОТО: Ірина Павлова

Тварини були налякані, каже Ірина. Заспокоїлися, коли їх помістили в клітки в автобус.

"Коли ми їх посадили в клітки, то вони сиділи дуже спокійно і всю дорогу були дуже спокійні. Ми декілька раз робили зупинку, дивилися, як вони там, то вони наче розуміли, що ми їх рятуємо. Як привезли їх до Ніжина, то в перший день вони були дуже налякані. Їх довелося кожного окремо посадити, але на наступний день ми їх всіх разом посадили. Вони вже охороняють, лають, тобто, все добре".

Родина, яка взяла собаку евакуйовану з Сумщини. ФОТО: Ірина Павлова

Тварини потребували допомоги, каже Ірина. Її надали, як щойно приїхали в Ніжин.

"В усіх тварин були кліщі, одна тварина була у дуже важкому стані, їй довелося крапельницю ставити. Всім тваринам ми надали допомогу. Частина собак були дуже худі, але не всі, бо за ними піклувалася жінка. Але їй не вистачає їжі, чим їх годувати".

Собака, яку евакуювали. ФОТО: Ірина Павлова

Собака з прикордоння Сумщини. ФОТО: Ірина Павлова

Тваринам з Сумщини шукатимуть домівки. Загалом, кожної суботи та неділі зооволонтери роздають тварин на ринку. Як тільки всіх собак заберуть, планують знову евакуювати тварин з Сумщини.

Нагадаємо, в червні 2023 року до притулку також евакуйовували тварин з Херсона. Притулок створили власними силами.

Про притулок для тварин у Ніжині дивіться у сюжеті:

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