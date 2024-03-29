НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Не змогли залишитись осторонь": на Чернігівщину зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини
ТВАРИНИЕвакуаціяВОЛОНТЕРИОбстрілиРегіони

"Не змогли залишитись осторонь": на Чернігівщину зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Чернігівщину зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини
Собаки, яких евакуювали з прикордоння Сумщини. ФОТО: Ірина Павлова

До Ніжина 27 березня зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини. Евакуювали 22 собаки та кота Ваську через постійні обстріли, розповіла зооволонтерка Ірина Павлова. Всім тваринам надали медичну допомогу, одного собаку вже забрали в родину. Як почуваються тварини — читайте далі.

Як евакуйовували тварин

У притулку ГО "Щаслива тварина" є 55 собак та сім котів. Також є тварини, які на перетримці, каже керівниця організації Ірина Павлова. З її слів, коли дізналася, що прикордоння Сумщини почали частіше обстрілювати, вирішила, що тварин потрібно рятувати. За два дні перед поїздкою збудували для тварин два додаткові вольєри.

"З телебачення ми дізналися про обстріли Сумщини і не змогли залишитись осторонь. Ми вирішили, що нам треба тварин врятувати. Нас було троє: водій, я та ще одна зооволонтерка. Ми взяли клітки і поїхали на прикордоння Сумщини. Ми побачили весь цей жах".
Собака, яку евакуювали з прикордоння Сумщини
Собака, яку евакуювали з прикордоння Сумщини. ФОТО: Ірина Павлова

"Не змогли залишитись осторонь": на Чернігівщину зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини
Собака, яку евакуювали з прикордоння Сумщини. ФОТО: Ірина Павлова

Під час евакуації потрапили під обстріл

Зооволонтерка каже, евакуювали тварин з Білопілля та сусідніх сіл.

"Під час евакуації був артобстріл. Ми на деякий час зайшли в ангар, щоб не залишатися на вулиці. Коли стало тихіше, ми далі почали збирати тварин. Там є жіночка, яка позбирала тварин в ангар, і ми деяких тварин забрали. Але лише тих, хто помістився. Там залишилося ще дуже багато тварин. Кіт Васька цілий час ходив за нами і ми його забрали".
"Не змогли залишитись осторонь": на Чернігівщину зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини
Зооволонтерка Ірина Павлова. ФОТО: Ірина Павлова

"Не змогли залишитись осторонь": на Чернігівщину зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини
Кіт Васька, якого евакуювали з прикордоння Сумщини. ФОТО: Ірина Павлова

Тварини були налякані, каже Ірина. Заспокоїлися, коли їх помістили в клітки в автобус.

"Коли ми їх посадили в клітки, то вони сиділи дуже спокійно і всю дорогу були дуже спокійні. Ми декілька раз робили зупинку, дивилися, як вони там, то вони наче розуміли, що ми їх рятуємо. Як привезли їх до Ніжина, то в перший день вони були дуже налякані. Їх довелося кожного окремо посадити, але на наступний день ми їх всіх разом посадили. Вони вже охороняють, лають, тобто, все добре".

"Не змогли залишитись осторонь": на Чернігівщину зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини
Родина, яка взяла собаку евакуйовану з Сумщини. ФОТО: Ірина Павлова

Тварини потребували допомоги, каже Ірина. Її надали, як щойно приїхали в Ніжин.

"В усіх тварин були кліщі, одна тварина була у дуже важкому стані, їй довелося крапельницю ставити. Всім тваринам ми надали допомогу. Частина собак були дуже худі, але не всі, бо за ними піклувалася жінка. Але їй не вистачає їжі, чим їх годувати".
"Не змогли залишитись осторонь": на Чернігівщину зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини
Собака, яку евакуювали. ФОТО: Ірина Павлова

"Не змогли залишитись осторонь": на Чернігівщину зооволонтери привезли безпритульних тварин з прикордоння Сумщини
Собака з прикордоння Сумщини. ФОТО: Ірина Павлова

Тваринам з Сумщини шукатимуть домівки. Загалом, кожної суботи та неділі зооволонтери роздають тварин на ринку. Як тільки всіх собак заберуть, планують знову евакуювати тварин з Сумщини.

Нагадаємо, в червні 2023 року до притулку також евакуйовували тварин з Херсона. Притулок створили власними силами.

Про притулок для тварин у Ніжині дивіться у сюжеті:

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
свині, чума
На Дніпропетровщині біля річки Оріль знайшли мертвих свиней: що відомо
лебідь, птах, Дніпро
На Дніпропетровщині випустили на волю врятованого від собак лебедя Шипуна
Єноти у Рівненському зоопарку
Показові годівлі і випуск врятованих кажанів: Рівненський зоопарк відкриває новий сезон
В Анни Авраменко з вихованцями довірливі стосунки
Астон і Альба: нові вихованці тренуються у кінологічному центрі на Хмельниччині
На початок