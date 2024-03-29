У Кропивницькому на Далекосхідному кладовищі рідні, друзі, побратими попрощалися з трьома солдатами Олегом Стрілковським, Станіславом Могиланом та Євгенієм Бендяком.

Це інформація від керівника пресслужби міськради Сергія Якуніна.

Олег Стрілковський народився 18 вересня 1986 року у Кропивницькому. Після школи навчався у Центральноукраїнському національному технічному університеті за спеціальністю "інформаційне забезпечення".

З перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став до лав Збройних Сил України. Служив на посаді гранатометника.

Загинув 23 березня 2024 року на території Херсонської області під час виконання бойового завдання. У бійця залишилися донька, мама та брат.

Станіслав Могилан народився 17 червня 1987 року у Кропивницькому. Закінчив загальноосвітню школу № 22. Довгий час працював в магазині мережі "АТБ-Маркет". Потім на підприємстві "ГрадОлія рафінація" оператором цеху рафінації.

У жовтні 2022 року став на захист України. Служив на посаді старшого хіміка відділення радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Загинув 21 березня 2024 року поблизу населеного пункту Синьківка Купʼянського району Харківської області. У нього залишилися батьки, дружина, син та донька.

Євгеній Бендяк народився 1 липня 1983 року у Кропивницькому. Навчався в загальноосвітній школі №21, нині Козацька гімназія. Згодом у професійному училищі № 4 де здобув кваліфікацію слюсаря з ремонту автомобілів.

Впродовж 15 років Євгеній працював ковалем на підприємстві "Гідросила". Виховував двох синів та разом з дружиною став опікуном своєї молодшої сестри.

1 березня 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав Збройних Сил України. Служив водієм-електриком в артилерійському дивізіоні. Загинув 1 січня 2024 року, зупиняючи російських бойовиків в районі населеного пункту Синьківка Купʼянського району Харківської області.

Панахиду за загиблими відслужив архиєпископ Кропивницький і Голованівський Православної церкви України Марк. Поховали захисників на Алеї слави.